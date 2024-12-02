أماكن رائعة لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني
تقترب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، ومعها فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذا لم تكن قد خططت بعد، فلا داعي للقلق؛ هناك أماكن رائعة تنتظرك لمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة مجاناً. ولماذا تنتظر ليلة رأس السنة بينما يمكنك الاستمتاع بهذا المشهد الساحر قبل شهر؟ اجعل من هذا الاحتفال ذكرى لا تُنسى وابدأ شهر ديسمبر بمزيد من البهجة والإثارة.
ستضاء السماء بألوان دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض الأماكن الشعبية المناسبة للعائلات في الدولة، لذا يمكنك التخطيط لاحتفالاتك في هذه المناطق.
يصادف عيد الاتحاد، المعروف سابقاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرى توحيد الإمارات السبع في الثاني من ديسمبر عام 1971. وتحتفل الإمارات هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها. كما يعد هذا اليوم مناسبة وطنية عظيمة تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها وتاريخها المشرق.
سيقام الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد لهذا العام في مدينة العين، حيث يتجمع قادة الدولة للاحتفال بهذا الحدث السنوي الكبير. يتخلل الحفل عروض فنية ووطنية تسلط الضوء على روح الاتحاد وتراث الإمارات، مما يجعل المناسبة فرصة لتعزيز الشعور بالفخر والانتماء الوطني.
رغم أنه لن تتاح الفرصة للجميع لمشاهدة العرض الرسمي على الهواء مباشرة، إلا أن الروح الاحتفالية ستكون في كل مكان.
وهنا يمكنك مشاهدة بعض عروض الألعاب النارية المبهرة:
دبي
ستكون عروض الألعاب النارية مجانية في هذه الأماكن من 1 إلى 3 ديسمبر:
1 ديسمبر الساعة 8 مساءً.
2 ديسمبر الساعة 8 مساءً.
2 ديسمبر الساعة 9.10 مساءً.
3 ديسمبر الساعة 9 مساءً.
ستستضيف القرية العالمية عرضاً للألعاب النارية من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في الساعة 9 مساءً كل يوم.
سيستمتع أولئك الذين يخططون لزيارة دبي باركس آند ريزورتس أيضاً بعروض الألعاب النارية في المساء في ريفرلاند. تُطبق رسوم الدخول المعتادة البالغة 15 درهماً إماراتياً، ولكن إذا كنت ضيفاً في أحد الفنادق في المجمع أو لديك تذكرة لأي من المتنزهات الترفيهية، فستتمكن من الدخول إلى ريفرلاند مجاناً. إليك جدول الألعاب النارية:
1 و 2 ديسمبر | 7 مساءً و 9.30 مساءً.
أبوظبي
ستكون احتفالات عيد الاتحاد رائعة بنفس القدر في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستضاء السماء ليلاً بألوان زاهية، مما ينشر البهجة والإثارة بين العائلات والأصدقاء.
وهنا حيث يمكنك مشاهدة الألعاب النارية؛
2 ديسمبر الساعة 9 مساءً.
2 ديسمبر، الساعة 9 مساءً (على الرغم من أن الدخول مجاني لمشاهدة العرض في حلبة مرسى ياس، إلا أنه يتعين عليك التسجيل للحدث على موقعه الرسمي).
2 و 3 ديسمبر الساعة 9 مساءً.
إذا كنت متجهاً إلى مهرجان الشيخ زايد الشهير في الوثبة، فلن تستمتع فقط بالألعاب النارية، بل ستستمتع أيضاً باحتفال ثقافي كبير يضم عروض الفنون الشعبية الإماراتية والألعاب والرقصات التراثية. يبلغ سعر الدخول 10 دراهم فقط للشخص الواحد، وهو مجاني للأطفال دون سن 3 سنوات وكبار السن فوق 60 عاماً وأصحاب الهمم.
1-3 ديسمبر
كما ستستضيف مدينة العين مهرجاناً آخر، وهو مهرجان أم الإمارات، والذي سيتضمن عرضاً للألعاب النارية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية والعديد من الأنشطة. وتبدأ أسعار تذاكر مهرجان أم الإمارات من 25 درهماً.
1 و 2 ديسمبر