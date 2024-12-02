أماكن رائعة لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني

تقترب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام، ومعها فرصة مثالية للاستمتاع بإجازة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذا لم تكن قد خططت بعد، فلا داعي للقلق؛ هناك أماكن رائعة تنتظرك لمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة مجاناً. ولماذا تنتظر ليلة رأس السنة بينما يمكنك الاستمتاع بهذا المشهد الساحر قبل شهر؟ اجعل من هذا الاحتفال ذكرى لا تُنسى وابدأ شهر ديسمبر بمزيد من البهجة والإثارة.

ستضاء السماء بألوان دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض الأماكن الشعبية المناسبة للعائلات في الدولة، لذا يمكنك التخطيط لاحتفالاتك في هذه المناطق.