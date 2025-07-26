ألوان الأمل تُزهر في مستشفى ياس: وحدة سرطان الأطفال لوحة بهيجة

قام مستشفى ياس كلينيك ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) بتحويل جدران وحدة زراعة نخاع العظم للأطفال إلى سلسلة من اللوحات الجدارية المبهجة، وذلك كجزء من مبادرة جديدة أُطلق عليها اسم "ألوان الأمل".

يهدف المشروع إلى إضفاء البهجة على رحلة علاج المرضى الصغار من خلال إحاطتهم بصور تثير الخيال وتبني الأمل. وقد أُطلقت المبادرة ضمن حملة "عام المجتمع" في الإمارات، وقامت برسم اللوحات الفنانة الإماراتية مريم الحارثي، وهي موظفة في مستشفى ياس كلينيك.

يُظهر أحد الجدران رسومات كرتونية لعاملي الخطوط الأمامية يقفون تحت صقر. ويُظهر جدار آخر صبياً وفتاة إماراتيين يتجولان في الصحراء ويعثران على صندوق كنز بالقرب من برج مراقبة وأشجار نخيل. وتُظهر لوحة ثالثة غزالين.