ألمع نجوم الإمارات يتألقون في ليلة" كى تي+ 150"

مؤسسو شركات ناشئة تخرجوا للتو من الجامعة. شاب في الخامسة عشرة من عمره يدير مشروعًا لإعادة التدوير. حائز على جائزة من الأمم المتحدة. وأول رياضي من ذوي اضطراب طيف التوحد يُحطم الرقم القياسي العالمي في التزلج على الجليد؟ كان هناك أيضًا.
اجتمع مُعدّو قائمة KT+150، وهم ألمع العقول الشابة في الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفن، والرياضة، والأزياء، والطعام، والعقارات، والمالية، والرياضات الإلكترونية، والتأثير الاجتماعي، وغيرها، في شيك نونا لقضاء أمسية تواصل اتسمت بالأناقة والحيوية. تدفقت الأفكار، وتعالت الضحكات، وتطايرت شرارات الأمل، حيث تبادل رواد الأعمال والرياضيون والمبرمجون والمبدعون قصصهم، وصفقوا لإنجازات بعضهم البعض، وتخيلوا ما هو قادم.
ساد شعورٌ حقيقيٌّ بالرهبة في القاعة، وإدراكٌ جماعيٌّ بأنّ هؤلاء هم صناع التغيير الذين يدفعون الإمارات العربية المتحدة إلى الأمام. لم يكن الأمرُ شكليًا، بل كان طاقةً وروحًا مجتمعية. كان احتفاءً بالطموح والتعاون والموهبة الهائلة التي تجتمع في مكانٍ واحد.
كان الحماس يتزايد لأسابيع. وعندما اجتمع مُعدّو القائمة تحت سقف واحد مع لجنة التحكيم والهيئة الاستشارية التحريرية لصحيفة "خليج تايمز" ، تحول الأمر إلى احتفال.
كان الحدث سلسًا وممتعًا، بعيدًا عن أي طابع جامد أو مُخطط له مسبقًا، وحافلًا بالتواصل المنتظر. أضاءت زوايا "شيك نونا" الدافئة وإضاءةها الدافئة أجواءً مميزة، مما ساعد على تدفق الحوارات. وبحلول نهاية الأمسية، تم تبادل بطاقات العمل وحسابات إنستغرام، وتجمع الحضور في مكان واحد، كما كان من المفترض أن يكونوا.
قالت لطيفة النور، مؤسسة علامة أشري سكين للعناية بالبشرة الفاخرة، والمدرجة ضمن قائمة KT+150، إنه لشرفٌ عظيمٌ أن يتم تكريمها في هذا الحدث، الذي وصفته بأنه انعكاسٌ طبيعيٌّ لمكانة دبي كوجهةٍ داعمةٍ للابتكار والمبدعين. وأضافت: "هذا مثالٌ واحدٌ فقط على قدرة دبي على أن تكون مركزًا للمواهب وداعمًا للشركات".
ثم جاء السحر، حرفيًا. ظهر الساحر العالمي دروموند موني-كوتس بحقيبة سفر عتيقة ومجموعة أوراق لعب، مُبهرًا الحضور بحيله السحرية قبل أن يختلط مع مُعدّي القوائم. وأشاد لاحقًا بالحوارات و"الطاقة المُعدّية" في القاعة.
في منتصف المساء، صعد تيد كيمب، كبير مسؤولي المحتوى في صحيفة خليج تايمز ، إلى المسرح ليشكر الجميع على إحياء قائمة KT+150 قبل الإعلان عن لحظة أكبر قادمة: قمة KT+150 في 27 نوفمبر. وقال: "الليلة هي مجرد البداية"، مما أثار الهتافات من القاعة.
كان أبرز ما برز في المساء هو الجو: السهولة التي انتقلت بها المحادثات من الذكاء الاصطناعي إلى الموضة، والصحة إلى الرياضات الإلكترونية؛ والطريقة التي أصبح بها الغرباء متعاونين بسرعة؛ والطريقة التي شعر بها كل شخص بأنه جزء من شيء أكبر من نفسه.
لم تعد قائمة KT+150 مجرد قائمة. في Chic Nonna، أصبحت حركة.