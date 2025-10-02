ألمع نجوم الإمارات يتألقون في ليلة" كى تي+ 150"

اجتمع مُعدّو قائمة KT+150، وهم ألمع العقول الشابة في الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفن، والرياضة، والأزياء، والطعام، والعقارات، والمالية، والرياضات الإلكترونية، والتأثير الاجتماعي، وغيرها، في شيك نونا لقضاء أمسية تواصل اتسمت بالأناقة والحيوية. تدفقت الأفكار، وتعالت الضحكات، وتطايرت شرارات الأمل، حيث تبادل رواد الأعمال والرياضيون والمبرمجون والمبدعون قصصهم، وصفقوا لإنجازات بعضهم البعض، وتخيلوا ما هو قادم.