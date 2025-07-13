ألف درهم مخالفة عرقلة السير أثناء الحوادث بالإمارات

هل ترغب في التوقف لمشاهدة حادث؟ في الإمارات، قد يكلفك هذا الفضول ألف درهم.
عند وقوع حادث على الطريق، يُنصح السائقون الآخرون غير المتورطين في الحادث بعدم التوقف أو حتى التباطؤ بأي شكل من الأشكال. قد يُؤخر هذا الموقف سيارات الإسعاف في طريقها لعلاج المصابين، وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح.
وقد يؤثر ذلك أيضًا على رحلة السائقين الآخرين ويطيل الوقت الذي يستغرقونه على الطريق للوصول إلى وجهتهم.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإماراتية، تم تحرير 630 مخالفة العام الماضي لـ "عرقلة حركة المرور أثناء الحوادث المرورية"، حيث تم تسجيل الأغلبية في دبي.
ومن بين هذه المخالفات، 87 في أبوظبي، و411 في دبي، و71 في الشارقة، و4 في عجمان، و30 في رأس الخيمة، و27 في أم القيوين.
وفقًا لقوانين وأنظمة المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك غرامات أخرى تتعلق بعدم إعطاء الأولوية أثناء وقوع الحوادث المرورية.
ويعاقب على عرقلة حركة المرور "بأي شكل من الأشكال" بغرامة قدرها 500 درهم، في حين يعتبر "عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ أو سيارات الإسعاف أو سيارات الشرطة أو المواكب الرسمية" مخالفة خطيرة نظراً لخطورة الموقف.
وتتضمن المخالفات غرامة باهظة قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يومًا وست نقاط مرورية.
حررّت إدارات المرور في مختلف أنحاء الدولة 325 مخالفة العام الماضي ضد سائقين لعدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.
أطلقت شرطة أبوظبي في 30 مايو حملة تحت عنوان "لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً" بهدف رفع مستوى الوعي بالقيادة المسؤولة وأهمية إفساح الطريق لمركبات وأجهزة الطوارئ.
وقد أدرجت ستة مبادئ توجيهية يجب اتباعها في هذه المواقف:
على الطرق الرئيسية : تستخدم مركبات الطوارئ المسار الأيسر، ويجب على السائقين الانتقال فورًا إلى المسار الأيمن عند اقتراب مثل هذه المركبات.
أثناء الازدحام المروري: يجب على السائقين تجنب استخدام كتف الطريق تمامًا، لأنه مخصص لمركبات الطوارئ.
على الطرق الداخلية : يجب على السائقين إفساح الطريق لمركبات الطوارئ بالتحرك يمينًا أو يسارًا بين المسارات، وخاصة على الطرق التي لا تحتوي على أكتاف.
عند التقاطعات : على المركبات على الطرق الجانبية ذات الإشارة الخضراء التوقف تمامًا وانتظار مرور مركبات الطوارئ. يُسمح لهذه المركبات بتجاوز الإشارة الحمراء، ولكنها غالبًا ما تتوقف لفترة وجيزة قبل مواصلة السير بحذر.
في الدوارات : تدخل مركبات الطوارئ الدوارات بحذر وتواصل سيرها. على المركبات الأخرى عدم دخول الدوار عند اقتراب مركبة طوارئ وإعطائها حق المرور. على المركبات الموجودة داخل الدوار التقدم وإفساح المجال يمينًا بأسرع وقت ممكن.
في الطرق ذات الاتجاهين ذات مسار واحد في كل اتجاه : تمر مركبات الطوارئ في منتصف الطريق بين السيارات. يجب على المركبات التي أمامك التحرك إلى أقصى اليمين قدر الإمكان دون المرور على جانب الطريق، كما يجب على المركبات القادمة التحرك إلى أقصى اليمين لإفساح الطريق.