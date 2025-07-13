ألف درهم مخالفة عرقلة السير أثناء الحوادث بالإمارات

هل ترغب في التوقف لمشاهدة حادث؟ في الإمارات، قد يكلفك هذا الفضول ألف درهم.

عند وقوع حادث على الطريق، يُنصح السائقون الآخرون غير المتورطين في الحادث بعدم التوقف أو حتى التباطؤ بأي شكل من الأشكال. قد يُؤخر هذا الموقف سيارات الإسعاف في طريقها لعلاج المصابين، وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

وقد يؤثر ذلك أيضًا على رحلة السائقين الآخرين ويطيل الوقت الذي يستغرقونه على الطريق للوصول إلى وجهتهم.