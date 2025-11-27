ألعاب وهياكل جوائز جديدة لـ"اليانصيب الإماراتي"

أعلن مشغل اليانصيب الإماراتي (The Game LLC) يوم الخميس عن طرح المزيد من الألعاب وهياكل جوائز جديدة مع دخوله عامه الثاني من التشغيل.
مر عام منذ السحب الافتتاحي لليانصيب الإماراتي، حيث تم توزيع أكثر من 147 مليون درهم على أكثر من 100,000 لاعب، من بينهم أنيلكومار بولا الذي فاز الشهر الماضي بأكبر جائزة كبرى في المنطقة بلغت 100 مليون درهم.
قال سكوت بورتون، مدير الألعاب التجارية في اليانصيب الإماراتي: “لقد أثبت عامنا الأول مدى الإثارة والمكافأة التي يمكن أن يقدمها اليانصيب الإماراتي، مع انتصارات لا تُنسى وقصص مذهلة من لاعبين في جميع أنحاء الإمارات”.
بدأ اليانصيب الإماراتي بسحب واحد فقط، لكنه وسّع مجموعته خلال العام الماضي ليشمل 20 تجربة لعب. ويشمل ذلك الآن السحب الرئيسي Lucky Day، والألعاب اليومية مثل Pick 3 وPick 4 وتوقع اللون، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من بطاقات الخدش والألعاب الفورية الإلكترونية.
وأشار مشغل اللعبة إلى أن “بطاقات الخدش وحدها قد منحت بالفعل خمس جوائز كبرى بقيمة مليون درهم لكل منها”.
وأضافت شركة Game LLC: “يمكن للاعبين التطلع إلى إطلاق ألعاب جديدة، وميزات رقمية محسّنة، وهياكل جوائز مجددة... هذه التطورات ستعزز التزام المنصة بالعدالة والسلامة والابتكار”.
وفي الوقت نفسه، أعلن مشغل اليانصيب أن سحب يوم السبت (29 نوفمبر) سيكون آخر فرصة للاعبين للفوز بمبلغ 100 مليون درهم قبل دخول تغييرات كبيرة وفئات جوائز جديدة حيز التنفيذ.
يُقام سحب Lucky Day المباشر مرتين شهريًا كل يوم سبت آخر. تبلغ تكلفة تذكرة الدخول 50 درهمًا، ويجب على اللاعبين اختيار سبعة أرقام للفوز بجوائز تتراوح بين 100 درهم و100 مليون درهم؛ واحتمال الفوز بالجائزة الكبرى هو 1 من بين 8.8 مليون.
يُسمح فقط للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر بالمشاركة في السحب.