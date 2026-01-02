"ألعاب نارية كونية".. شهب وأقمار عملاقة تستعد لإبهار سكان الإمارات

استقبلت دولة الإمارات العام الجديد بانفجارات من الألوان في السماء وتشكيلات من طائرات الدرون. ومع احتضان الدولة لعام 2026، خططت الطبيعة لتقديم عروض خاصة بها.
ستنطلق الأضواء عبر الكون، مما يمنح سكان الإمارات المتحمسين فرصة لرصد الشهب وهي تمر بسرعة فائقة. كما سيقترب القمر من الأرض، مما يمنح السكان رؤية قريبة للقمر الطبيعي الوحيد لكوكبنا.
ألقِ نظرة على جميع الهدايا السماوية التي تخبئها سماء الإمارات للسكان هذا العام:
الأقمار العملاقة (Supermoons)
القمر العملاق الذئب (Wolf Supermoon): يستقبل العام السكان بـ "قمر الذئب العملاق" في 3 يناير، وهو الأول ضمن سلسلة قادمة. سيتزامن هذا القمر العملاق مع زخة شهب "الرباعيات" (Quadrantids)، التي تصل ذروتها في 3 و4 يناير.
القمر الأزرق القزم (Blue Micromoon): بينما لا يكون "القمر الأزرق" أزرق اللون فعلياً، إلا أن هذا المشهد القمري له أهمية ثقافية. وخلافاً للأقمار العملاقة الأخرى، فإن هذا القمر هو "قمر قزم" (Micromoon)، مما يعني أنه سيكون أصغر قليلاً وأقل سطوعاً من البدر المعتاد. يحدث هذا في 31 مايو، وهو البدر الثاني الذي يقع في نفس الشهر التقويمي. يحدث القمر الأزرق الشهري حوالي سبع مرات كل 19 عاماً، وسيكون الموعد التالي في 31 ديسمبر 2028.
قمر القندس العملاق (Beaver Supermoon): بعد قمر الذئب العملاق، سيصل القمر العملاق التالي بعد فجوة طويلة مدتها 10 أشهر. وتتميز هذه الأحداث القمرية المتأخرة بكونها ساطعة بشكل خاص.
القمر البارد العملاق (Cold Supermoon): سيكون هذا القمر العملاق هو الأقرب إلى الأرض منذ عام 2019. كما أنه سيكون أسطع بدر في عام 2026.
زخات الشهب (Meteor showers)
الرباعيات (Quadrantids): تصل ذروتها في 3 و4 يناير، وهي واحدة من أقوى زخات الشهب السنوية. تشتهر بشهبها الساطعة والسريعة، ويمكن لسكان الإمارات ترقب ذروة حادة تحدث قبل الفجر بقليل، بين الساعة 2 و3 صباحاً.
المعدل: 120 شهاباً في الساعة.
القيثاريات (Lyrids): تصل ذروتها في 22 و23 أبريل، بسرعة بطيئة نسبياً تتراوح بين 15 و20 شهاباً في الساعة. ومع ذلك، فإنها تنتج أحياناً "كرات نارية"، وهي شهب ساطعة بشكل استثنائي، تفوق كوكب الزهرة سطوعاً، ويصحبها أحياناً صوت.
المعدل: 15–20 شهاباً في الساعة.
البرشاوات (Perseids): تصل ذروتها في 12 و13 أغسطس، وهي واحدة من أشهر زخات الشهب. خلال ليالي الصيف الدافئة، يمكن للسكان مشاهدة هذه الشهب بذيولها المضيئة الطويلة.
المعدل: 100 شهاب في الساعة.
الجباريات (Orionids): تصل ذروتها في 21 و22 أكتوبر، وتشتهر بشهبها السريعة التي يُفضل رصدها بعد منتصف الليل. ترتبط شهب الجباريات بمذنب "هالي".
المعدل: 20–25 شهاباً في الساعة.
الأسديات (Leonids): تشتهر بعواصفها الشهابية التاريخية وذيولها المتوهجة. ستصل الأسديات إلى ذروتها في 17 و18 نوفمبر.
المعدل: 10–15 شهاباً في الساعة.
التوأميات (Geminids): تُعتبر على نطاق واسع زخة الشهب الأكثر ثباتاً وكثافة. كما أنها غالباً ما تنتج كرات نارية ملونة؛ وتصل ذروتها في 13 و14 ديسمبر.
المعدل: 120–150 شهاباً في الساعة.