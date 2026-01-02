"ألعاب نارية كونية".. شهب وأقمار عملاقة تستعد لإبهار سكان الإمارات

استقبلت دولة الإمارات العام الجديد بانفجارات من الألوان في السماء وتشكيلات من طائرات الدرون. ومع احتضان الدولة لعام 2026، خططت الطبيعة لتقديم عروض خاصة بها.

ستنطلق الأضواء عبر الكون، مما يمنح سكان الإمارات المتحمسين فرصة لرصد الشهب وهي تمر بسرعة فائقة. كما سيقترب القمر من الأرض، مما يمنح السكان رؤية قريبة للقمر الطبيعي الوحيد لكوكبنا.

ألقِ نظرة على جميع الهدايا السماوية التي تخبئها سماء الإمارات للسكان هذا العام:

الأقمار العملاقة (Supermoons)

القمر العملاق الذئب (Wolf Supermoon): يستقبل العام السكان بـ "قمر الذئب العملاق" في 3 يناير، وهو الأول ضمن سلسلة قادمة. سيتزامن هذا القمر العملاق مع زخة شهب "الرباعيات" (Quadrantids)، التي تصل ذروتها في 3 و4 يناير.

القمر الأزرق القزم (Blue Micromoon): بينما لا يكون "القمر الأزرق" أزرق اللون فعلياً، إلا أن هذا المشهد القمري له أهمية ثقافية. وخلافاً للأقمار العملاقة الأخرى، فإن هذا القمر هو "قمر قزم" (Micromoon)، مما يعني أنه سيكون أصغر قليلاً وأقل سطوعاً من البدر المعتاد. يحدث هذا في 31 مايو، وهو البدر الثاني الذي يقع في نفس الشهر التقويمي. يحدث القمر الأزرق الشهري حوالي سبع مرات كل 19 عاماً، وسيكون الموعد التالي في 31 ديسمبر 2028.

قمر القندس العملاق (Beaver Supermoon): بعد قمر الذئب العملاق، سيصل القمر العملاق التالي بعد فجوة طويلة مدتها 10 أشهر. وتتميز هذه الأحداث القمرية المتأخرة بكونها ساطعة بشكل خاص.

القمر البارد العملاق (Cold Supermoon): سيكون هذا القمر العملاق هو الأقرب إلى الأرض منذ عام 2019. كما أنه سيكون أسطع بدر في عام 2026.

زخات الشهب (Meteor showers)