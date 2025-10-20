ألعاب دبي 2026 تنطلق بتحديات جديدة في فبراير

ستقام النسخة السابعة من "ألعاب دبي" في الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2026.
سيُقام الحدث الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في مستوى التحديات المصممة لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين في فئات البطولة الخمس وتشمل تحدي الحكومة - الرجال، وتحدي الحكومة - السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار.
تهدف المسابقة إلى التركيز على تعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
وتقام النسخة السابعة من البطولة بالتعاون مع موانئ دبي العالمية كشريك رسمي، ومجلس دبي الرياضي كشريك استراتيجي، وإمارات وداماك كرعاة ماسيين.