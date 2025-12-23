ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 تجمع بين المهارة البدنية والذكاء الرقمي

قال نيس هات، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات الفيجيتالية، وهو الجهة المنظمة للتنسيق بين هذه الرياضات، إن هذا المفهوم يمثل "رياضة جديدة تمزج بين أفضل ما في العالمين"، واصفاً إياها بأنها دمج للرياضات الكلاسيكية والإلكترونية «لتصبح في نهاية المطاف رياضة واحدة عليك أن تتقن كلا الجانبين فيها».