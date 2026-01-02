"ألبان مليحة"..لقاء التكنولوجيا بالصحة لتقديم حليب لا يضاهى

ما كان يوماً مجرد امتداد للصحراء القاحلة في المنطقة الوسطى بالشارقة، تحول اليوم إلى أكبر مزرعة لأبقار فصيلة "A2A2" في العالم. يمتد مصنع ألبان مليحة على مساحة 20,000 متر مربع، وتبلغ طاقته الإجمالية التقريبية 600 طن.

وخلال زيارة حديثة، حظيت صحيفة "خليج تايمز" بإلقاء نظرة من الداخل على عمليات المنشأة، حيث تنتج ما يصل إلى 600 طن من الحليب يومياً. ويؤكد هذا الإنجاز كيف تُمكّن التكنولوجيا الحديثة وضوابط الجودة الصارمة من تربية الأبقار وإنتاج الألبان على نطاق واسع في أحد أكثر المناخات تحدياً في المنطقة.