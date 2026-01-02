"ألبان مليحة"..لقاء التكنولوجيا بالصحة لتقديم حليب لا يضاهى

ما كان يوماً مجرد امتداد للصحراء القاحلة في المنطقة الوسطى بالشارقة، تحول اليوم إلى أكبر مزرعة لأبقار فصيلة "A2A2" في العالم. يمتد مصنع ألبان مليحة على مساحة 20,000 متر مربع، وتبلغ طاقته الإجمالية التقريبية 600 طن.
وخلال زيارة حديثة، حظيت صحيفة "خليج تايمز" بإلقاء نظرة من الداخل على عمليات المنشأة، حيث تنتج ما يصل إلى 600 طن من الحليب يومياً. ويؤكد هذا الإنجاز كيف تُمكّن التكنولوجيا الحديثة وضوابط الجودة الصارمة من تربية الأبقار وإنتاج الألبان على نطاق واسع في أحد أكثر المناخات تحدياً في المنطقة.
داخل المنشأة، يتم إرشاد الزوار من خلال عملية إنتاج كاملة موضحة بالرسوم التوضيحية، تتبع رحلة الحليب من المزرعة إلى المائدة. وفيما يلي الخطوات المتبعة:
الحلب الآلي: تبدأ العملية في المزرعة، حيث يتم حلب الأبقار باستخدام أنظمة آلية مصممة لتقليل التلامس البشري والحفاظ على معايير نظافة عالية.
التبريد الفوري: يتم نقل الحليب الطازج فوراً إلى خزانات تبريد من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث يتم تنظيم درجات الحرارة بعناية للحفاظ على الجودة منذ البداية.
النقل المبرد: من المزرعة، يُنقل الحليب في شاحنات صهريج معزولة مباشرة إلى المصنع، مما يضمن استمرار سلسلة التبريد طوال الرحلة.
فحوصات الجودة والمعالجة: عند وصوله، يخضع الحليب لفحوصات متعددة للجودة والسلامة قبل دخول مرحلة المعالجة. يراقب الفنيون الحليب أثناء مروره عبر وحدات الترشيح والمعالجة، حيث تلعب الأتمتة دوراً مركزياً في الحفاظ على الاتساق والكفاءة وسلامة الغذاء.
التعبئة والتغليف: بمجرد معالجته، يتم تعبئة الحليب باستخدام آلات تعبئة وختم آلية، مع إشراف العمال على خطوط الإنتاج لضمان ضبط الجودة.
التخزين والتوزيع: تُنقل المنتجات النهائية إلى مناطق تخزين يتم التحكم في درجة حرارتها قبل إرسالها إلى بائعي التجزئة. وتغادر شاحنات التوصيل المصنع مباشرة، مما يتيح للحليب ومنتجات الألبان الوصول إلى المتاجر في وقت قصير، مما يعزز مفهوم "الطزاجة" للمستهلكين.
يُظهر مشروع ألبان مليحة كيف يمكن تحويل المناظر الطبيعية غير التقليدية إلى مراكز زراعية منتجة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والممارسات المستدامة. ومن خلال الجمع بين ضخامة الإنتاج والابتكار، تعكس المنشأة جهود الشارقة الأوسع لتعزيز التصنيع المحلي وبناء مرونة غذائية طويلة الأمد.
بعيداً عن نطاق الإنتاج، اكتسب حليب مليحة اهتماماً واسعاً في جميع أنحاء الإمارات لما يميزه من حيث الجودة والتركيب. وبمجرد إطلاق العلامة التجارية في عام 2024، جذبت اهتمام المستهلكين سريعاً، مع ارتفاع الطلب بعد وقت قصير من وصولها إلى أرفف البيع بالتجزئة.
يتم الحصول على الحليب من أبقار تحمل جين A2A2، وهي سمة مرتبطة على نطاق واسع بسهولة الهضم مقارنة بالألبان التقليدية، مما يجعله شائعاً بين العائلات والمستهلكين المهتمين بالصحة. يتم إنتاج الحليب بدون إضافات اصطناعية، ويشتهر بمحتواه الطبيعي من الدهون والبروتين، مما يعزز مكانته كخيار طازج ومنتج محلياً.
بناءً على نجاح الحليب الطازج، وسعت علامة "مليحة" مجموعة منتجاتها لتشمل الحليب المنكه، والزبادي، واللبن، واللبنة. ويتم تصنيع هذه المنتجات داخل نفس البيئة الخاضعة للرقابة، مما يضمن اتساق الجودة عبر منتجات العلامة المتنامية. وقد توسع التوزيع، الذي ركز في البداية على الشارقة، ليشمل منافذ البيع في دبي والإمارات الأخرى، مع خطط لزيادة التوافر مع نمو الطاقة الإنتاجية.