"أكياس الرمل والمشمع".. سباق سكان الإمارات مع الزمن قبل أول المطر

من الأغطية المشمعة وأكياس الرمل إلى المظلات ومضخات المياه، سارع السكان في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لشراء مواد الوقاية من الفيضانات حيث دفعت تنبيهات الأمطار المبكرة إلى الاستعدادات قبل أيام من هطول الأمطار.

في المنطقة الصناعية 6 بالشارقة، لاحظ البائعون زيادة في الطلب حتى قبل سقوط أول قطرة مطر. وقال سليم خان، تاجر في السوق، إن العملاء بدأوا في الوصول حوالي 21 مارس، بعد فترة وجيزة من عيد الفطر.

“جاء الكثير من الناس وكانوا يشترون القماش المشمع المستعمل وأكياس الرمل والألواح المرنة والكرتون بكميات كبيرة. حتى أن البعض قدم طلبات مسبقة،” قال. “في ذلك الوقت، لم أفهم لماذا كان هناك طلب كبير. عادة، لا تُباع هذه العناصر بهذه الطريقة.”

اتضح السبب بعد أيام فقط. “في 25 مارس، عندما بدأت الأمطار، أخبرني أحد العملاء أنهم كانوا يستخدمونها لحماية منازلهم ومبانيهم من الماء،” قال خان. “عندها أدركت لماذا كان الجميع يشترون الكثير في وقت مبكر.”

بحلول ذلك الوقت، قال خان إنه فات الأوان لإعادة التخزين. “لقد نفد مخزوني بالفعل، وحتى النقل كان يمثل مشكلة لأن العديد من المناطق في المنطقة الصناعية بالشارقة كانت غارقة في المياه،” أضاف.