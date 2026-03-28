"أكياس الرمل والمشمع".. سباق سكان الإمارات مع الزمن قبل أول المطر

من الأغطية المشمعة وأكياس الرمل إلى المظلات ومضخات المياه، سارع السكان في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لشراء مواد الوقاية من الفيضانات حيث دفعت تنبيهات الأمطار المبكرة إلى الاستعدادات قبل أيام من هطول الأمطار.
في المنطقة الصناعية 6 بالشارقة، لاحظ البائعون زيادة في الطلب حتى قبل سقوط أول قطرة مطر. وقال سليم خان، تاجر في السوق، إن العملاء بدأوا في الوصول حوالي 21 مارس، بعد فترة وجيزة من عيد الفطر.
“جاء الكثير من الناس وكانوا يشترون القماش المشمع المستعمل وأكياس الرمل والألواح المرنة والكرتون بكميات كبيرة. حتى أن البعض قدم طلبات مسبقة،” قال. “في ذلك الوقت، لم أفهم لماذا كان هناك طلب كبير. عادة، لا تُباع هذه العناصر بهذه الطريقة.”
اتضح السبب بعد أيام فقط. “في 25 مارس، عندما بدأت الأمطار، أخبرني أحد العملاء أنهم كانوا يستخدمونها لحماية منازلهم ومبانيهم من الماء،” قال خان. “عندها أدركت لماذا كان الجميع يشترون الكثير في وقت مبكر.”
بحلول ذلك الوقت، قال خان إنه فات الأوان لإعادة التخزين. “لقد نفد مخزوني بالفعل، وحتى النقل كان يمثل مشكلة لأن العديد من المناطق في المنطقة الصناعية بالشارقة كانت غارقة في المياه،” أضاف.
قال نور الحق، تاجر آخر للمواد البلاستيكية في نفس المنطقة، إن الطلب لم يكن فقط من أصحاب المنازل ولكن أيضًا من مواقع البناء والشركات الصغيرة.
“كان الناس يأخذون القماش المشمع والألواح المرنة لتغطية المناطق المفتوحة، وخاصة الأجزاء المبنية حديثًا من المباني،” قال. “كان البعض يشتري أكياس الرمل لوضعها عند المداخل لمنع دخول الماء.”
كانت أكياس الرمل، والألواح المرنة، والقماش المشمع، والدلاء، ومضخات المياه، والمماسح من بين أكثر المواد المطلوبة، حيث بحث السكان عن طرق سريعة للتعامل مع الفيضانات.
“كان بعض العملاء يسألون عن كيفية استخدام هذه المواد بشكل صحيح، وأين يضعونها، وكيفية منع الماء،” أضاف حق. “كان واضحًا أن الناس كانوا يستعدون بجدية هذه المرة.”
إلى جانب أسواق الأجهزة، شهدت مراكز التخفيضات أيضًا ارتفاعًا في الطلب على المواد المتعلقة بالأمطار مثل المظلات ومعاطف المطر وأغطية السيارات.
قال غزالي، بائع في مركز تخفيضات في النهدة بالشارقة، إن المظلات ومعاطف المطر كانت من بين المنتجات الأسرع مبيعًا خلال الأسبوع الماضي.
“بعنا مئات المظلات في غضون أيام قليلة،” قال. “كان الناس يشترون مبكرًا بعد رؤية توقعات الطقس. كما بيعت معاطف المطر بسرعة، خاصة بين سائقي التوصيل والعمال.”
وأضاف أن الطلب على مواد حماية السيارات زاد أيضًا. “كانت أغطية السيارات والأغطية البلاستيكية الكبيرة تباع بسرعة أيضًا. أراد الناس حماية مركباتهم، خاصة تلك المتوقفة في المناطق المفتوحة،” قال.
لم يكن السكان يشترون فحسب، بل كانوا يستعدون بناءً على الخبرة السابقة. استخدم الكثيرون أغطية قماشية لتغطية المداخل، وأكياس الرمل لمنع تدفق المياه، وأغطية بلاستيكية لحماية الأثاث والمعدات والمركبات. كما استخدمت الدلاء والمماسح ومضخات المياه الصغيرة لإزالة المياه التي دخلت المنازل والمحلات التجارية.
قال البائعون إن مثل هذه الارتفاعات في الطلب نادرة ولكنها ليست غير متوقعة بعد الأمطار الغزيرة للعام الماضي’. “بعد ما رآه الناس في عام 2024، أصبحوا أكثر يقظة الآن،” قال حق. “هذه المرة، لم ينتظر الكثيرون’ المطر. لقد استعدوا قبل أن يبدأ.”