أكل صحي في 8 دقائق.. "جلفود" يعيد تعريف الوجبات السريعة في الإمارات

وجبات "نو بلوت" (No Bloat) منخفضة FODMAP بنسبة 100 بالمائة، ومُعطاة بجرعات دقيقة لتحملات محددة، ومُعتمدة علميًا من جامعة موناش. يتم تجفيف الوجبات بالتجميد للحفاظ على العناصر الغذائية بدون إضافات، وتكون جاهزة في ثماني دقائق بمجرد إضافة الماء الساخن.

قالت ميلز: “هذا يتعلق بتقديم طعام صحي ‘سريع’.” وأضافت: “الناس مشغولون أكثر من أي وقت مضى، لكنهم لا يريدون التنازل عن العناصر الغذائية أو الراحة. نحن نشهد اهتمامًا كبيرًا من المسافرين والمستشفيات والمتنزهين وحتى الجيش.”

قالت ميلز إن جلفود كان له دور أساسي في توسيع الوصول الإقليمي. وأضافت: “نأمل بشدة أن يظهر "نو بلوت" (No Bloat) في متاجر الإمارات قريبًا. إحدى أولوياتنا هنا هي إقامة توزيع محلي.”

حليب نباتي، بتصور جديد

يتجلى اتجاه مماثل في فئة الحليب النباتي، وفقًا لكاتري كوفاسك، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الإستونية "يوك أوت ميلك" (Yook Oat Milk)، التي تعرض منتجاتها في جناح التجارة الإستونية.

“لم يدرك الكثير من الناس أنهم لا يتحملون بعض الأطعمة وأنهم كانوا يعانون للتو،” قال كوفاسك. “كان التحول إلى المنتجات النباتية صعبًا لأن المنتجات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. نحن نحاول تسهيل هذا التحول.”

على عكس حليب الشوفان التقليدي، تستخدم Yook الشوفان الكامل، المطحون والمعالج بالإنزيمات داخل مصنعها في دول الشمال. قال كوفاسك إن مالكي العلامة التجارية استثمروا أكثر من 20 مليون يورو في إنشاء المصنع، الذي ينتج ما يدعون أنه أحد أنظف أنواع الحليب النباتي في السوق. “نحن حليب الشوفان الوحيد الذي يحتوي على جرام واحد فقط من السكر لكل 100 مليلتر،” قالت. “معظم أنواع حليب الشوفان تبدأ من 3.5 جرام.”

طورت Yook أيضًا زبادي الشوفان المخمر باستخدام مزارع نباتية. “إنها صديقة للأمعاء وتحتوي على حوالي نصف كمية السكر الموجودة في منتجات الألبان التقليدية،” قالت.

مع تركيز الخيارات النباتية الآن على المذاق والهضم والوظائف، يقول العارضون إن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة لم يعودوا يكتفون بالتجربة فحسب، بل يبحثون بنشاط عن خيارات غذائية صحية وذكية تتناسب مع أنماط الحياة الحديثة.