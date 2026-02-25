أكثر من 8 آلاف مكالمة طوارئ لشرطة دبي خلال موجة الضباب

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الإمارات قد أصدرت تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف في بعض مناطق الدولة، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء. كما حذروا في وقت سابق من أن الظروف الضبابية ستستمر لعدة أيام حتى تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في شهر مارس.