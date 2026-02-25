أكثر من 8 آلاف مكالمة طوارئ لشرطة دبي خلال موجة الضباب

سجلت شرطة دبي 8,263 مكالمة على رقم الطوارئ الخاص بها خلال موجة الضباب الكثيف التي غطت الإمارة في الساعات الأولى من يومي الاثنين والثلاثاء.
وفي يوم الثلاثاء، استيقظ سكان دبي على سماء رمادية وضبابية حيث غطى ضباب كثيف أجزاءً من الإمارة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية وتسبب في ازدحامات مرورية خلال ساعة الذروة الصباحية.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الإمارات قد أصدرت تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف في بعض مناطق الدولة، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء. كما حذروا في وقت سابق من أن الظروف الضبابية ستستمر لعدة أيام حتى تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في شهر مارس.
وشهدت شرطة دبي ارتفاعا في المكالمات الواردة إلى رقم الطوارئ (999) خلال اليومين الماضيين. وتعامل مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات مع هذه المكالمات خلال فترة انخفاض الرؤية، الأمر الذي تطلب رفع مستوى الاستعداد والمراقبة اللصيقة لحالة الطرق.
حث المقدم أحمد عبد الرحمن آل علي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، سائقي السيارات على توخي الحذر أثناء الضباب والظروف الجوية غير المستقرة الأخرى.
وأوضح أن الضباب الكثيف يقلل بشكل كبير من الرؤية الأفقية على الطرق، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية كبرى تشارك فيها عشرات المركبات وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية إذا لم يلتزم السائقون بتعليمات السلامة.
ودعا العلي السائقين إلى خفض السرعة عند القيادة في الضباب، وتجنب الكبح المفاجئ، واستخدام مصابيح الضباب، والقيادة بأقل من الحد الأقصى للسرعة المسموح بها، والتأكد من استخدام مساحات الزجاج الأمامي عند الضرورة.
كما حث مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على ارتداء السترات العاكسة، واستخدام المسارات المخصصة، والقيادة بسرعات منخفضة، واتباع قواعد المرور وتعليمات السلامة لحماية أنفسهم والآخرين.