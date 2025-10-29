أكثر من 5,000 موظف في «الشؤون الإسلامية» يتلقون تدريباً على الذكاء الاصطناعي في الإمارات

سيتم تدريب أكثر من 5000 موظف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مبادرة جديدة أُعلن عنها خلال فعالية «رمز الإمارات» التي أقيمت يوم الأربعاء.
وقال الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركات تكنولوجية رائدة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف «الذكاء الاصطناعي نعمة يجب استثمارها، فهو في سياق الشريعة والفقه الإسلامي يعد من أعظم النعم، لأنه يسهل الوصول إلى المعلومات ويقلل الوقت والجهد المطلوبين».
وأوضح المسؤول أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتطوير كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة الابتكار وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. كما صُممت أيضاً لتعزيز «المرونة الفكرية والمعرفية» داخل المجتمع الإماراتي من خلال المساجد والمنتديات العامة وحملات التوعية.
وأشار إلى نتائج دراسة استقصائية حديثة أجريت على 3500 موظف، أظهرت أن 91 في المئة منهم لديهم موقف إيجابي تجاه التعامل مع الذكاء الاصطناعي — وهو ما يمثل تحولاً كبيراً عن الفترات السابقة التي كانت فيها الإنجازات العلمية تواجه الشك أو حتى الفتاوى التي تثني عن الانخراط فيها.
خلال فعالية «رمز الإمارات»، أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن إطلاق أول مبادرة لتصميم عملة تذكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وهي الأولى من نوعها في الدولة.
يتزامن هذا الإطلاق مع «يوم رمز الإمارات» الذي خصصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 29 أكتوبر من كل عام.
وقال العلماء إن هذه المبادرة تتيح لأفراد المجتمع إنشاء تصميم فني يعكس رسالة دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. وأضاف: «كل فرد لديه فرصة لتصميم هذه العملة والمشاركة في صنع تاريخ دولة الإمارات».
وأوضح: «من خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية كمركز للابتكار والتكنولوجيا، مع الحفاظ على هويتنا التي تجمع بين الطموح والرؤية لتطوير المجتمع من خلال التكنولوجيا».
وسيتم وضع التصميم الفائز على عملة تذكارية رسمية تُصدرها مصرف الإمارات المركزي، تجسّد رؤية الدولة لمستقبل قائم على التكنولوجيا والابتكار، وتعكس إنجازاتها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وسيتعين على المشاركين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تصميم دائري مناسب للسك، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية العامة، وسيتم الإعلان عن الفائز خلال فعاليات «رمز الإمارات 2025».
كما أعلن العلماء عن إطلاق عدة مبادرات جديدة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية. وتشمل هذه المبادرات برامج تدريبية مع شركة غوغل لبناء القدرات المجتمعية في مجال التكنولوجيا، ودليل القيادة في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية بالشراكة مع شركة «فوتوكيت» العالمية، ومسارات تعليمية مع شركة مايكروسوفت لتدريب جيل جديد من المعلمين الملمين بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.
وأضاف العلماء: «نتعاون أيضاً مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومع شركات تكنولوجية رائدة لتوفير برامج تدريبية حديثة في التقنيات المتقدمة لموظفي الهيئة، بهدف تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل مشترك والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن مبادرة «رمز الإمارات» تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأشار إلى أن تحدي تصميم العملة التذكارية يُعد نموذجاً وطنياً لتعزيز مشاركة المجتمع في الإبداع الرقمي وتطوير المواهب المحلية المبتكرة.