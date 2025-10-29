أكثر من 5,000 موظف في «الشؤون الإسلامية» يتلقون تدريباً على الذكاء الاصطناعي في الإمارات

وأشار إلى نتائج دراسة استقصائية حديثة أجريت على 3500 موظف، أظهرت أن 91 في المئة منهم لديهم موقف إيجابي تجاه التعامل مع الذكاء الاصطناعي — وهو ما يمثل تحولاً كبيراً عن الفترات السابقة التي كانت فيها الإنجازات العلمية تواجه الشك أو حتى الفتاوى التي تثني عن الانخراط فيها.