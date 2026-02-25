أكثر من مجرد وجبة.. أهالي الشارقة يصنعون "بهجة الإفطار" للعمال

في كل مساء خلال شهر رمضان المبارك، تتحول الساحات المفتوحة لمسجد محلي في منطقة "السيوح" بالشارقة إلى مساحة طعام مجتمعية تعج بالحركة من أجل الإفطار، ما يجسد قيم الكرم والمجتمع الأصيلة في هذا الموسم.

للسنة الرابعة على التوالي، شهدت مبادرة شعبية ملهمة تكاتف العائلات الإماراتية المحلية لإعداد وتقديم وجبات الإفطار لأكثر من 500 شخص يومياً. والمستفيدون هم في الغالب من العمال والأفراد المحتاجين، والذين يعيش الكثير منهم بعيداً عن أسرهم، حيث يجدون هناك ما هو أكثر من مجرد وجبة إفطار دافئة؛ يجدون مكاناً مضيافاً يشعرهم بدفء المنزل.

