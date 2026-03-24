"أكبر من مجرد بيت".. أم إماراتية تصنع وطناً صغيراً لأطفال الاحتضان

في عام 2020، عندما أجبرت جائحة كوفيد-19 معظم العالم على البقاء في المنازل، وجدت أم إماراتية في أبوظبي نفسها تبدأ رحلة غيّرت حياتها، رحلة تطورت من احتضان طفل إلى إطلاق شبكة دعم للعائلات في جميع أنحاء الإمارات.

هدى المشجري، خبيرة التدقيق والامتثال، هي أم لأربعة أبناء: اليازية (21 عاماً)، ومحمد (19 عاماً)، وابنيها بالاحتضان أحمد (9 سنوات) وحمدان (4 سنوات).

بدأت رحلتها في الاحتضان قبل سنوات، بعد أن تركت زيارة لدور أيتام في الخارج انطباعاً دائماً في نفسها. لكن في مركز رعاية داخل دولة الإمارات، تغير كل شيء. كانت تخطط في البداية لاحتضان فتاة، وبدلاً من ذلك، التقت بأحمد.

"عندما ناداني 'ماما'، كانت تلك هي اللحظة الحاسمة."

— هدى المشجري

وتذكرت تلك اللحظة التي حددت كل ما تلاها.

طريق طويل نحو الاحتضان

قالت المشجري إنها لم تكن تدرك في البداية أن الاحتضان ممكن داخل الإمارات. بعد عودتها من الخارج، بدأت في استكشاف الخيارات محلياً وتقدمت بطلب رسمي في عام 2019. تطلبت العملية صبراً وتدقيقاً؛ حيث قامت السلطات بتقييم منزلها وتحدثت ليس معها فحسب، بل مع عائلتها الممتدة لضمان وجود نظام دعم قوي.

وقالت: "جاءوا ورأوا المنزل وأطفالي... وتحدثوا مع والدتي وأختي وكل من حولي". وتم وضع أحمد في رعايتها أخيراً في عام 2021، خلال فترة كانت قادرة فيها على البقاء في المنزل بشكل أكبر، وهو أمر تقول إنه أحدث فرقاً حاسماً في تلك الأيام الأولى.

"هل يمكنني فعل ذلك؟" — بداية صعبة

بعد وقت قصير من انضمام أحمد إلى العائلة، بدأت المشجري تلاحظ سلوكيات تتطلب عناية طبية. تم تشخيص حالته لاحقاً بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD). كانت الأشهر الأولى "صعبة للغاية"؛ حيث أصبحت الروتينات اليومية البسيطة تحدياً، وكان على الأسرة التكيف بسرعة.

تذكرت قائلة: "تجلس مع نفسك وتسأل: هل يمكنني فعل ذلك؟". ورغم التحديات، لم تفكر أبداً في الاستسلام. بدلاً من ذلك، انغمست في فهم حالته، واستشارت الأطباء، وتحدثت مع أمهات أخريات، وأجرت أبحاثاً مكثفة. استكشفت كل شيء من العلاج إلى الأنظمة الغذائية الصارمة، وراقبت بعناية ما يأكله وكيف يستجيب.

ورغم ترددها الأولي بشأن الأدوية، إلا أنها اتبعت النصيحة الطبية في النهاية للمساعدة في إدارة انتباهه وفرط نشاطه. وقالت: "قرأت الكثير وبحثت عن أي شيء يمكن أن يساعد". وبينما حقق أحمد تقدماً كبيراً، فإنه يستمر في حضور جلسات العلاج الوظيفي والنطقي والسلوكي. وقالت: "إذا رأيته الآن، فلن تصدق ذلك. الحمد لله".

عندما تقصر الأنظمة

إلى جانب التحديات العاطفية والطبية، واجهت المشجري أيضاً عقبات عملية، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات. في ذلك الوقت، لم يكن الأطفال المحتضنون يحصلون على وثائق هوية رسمية على الفور، مما جعل من الصعب الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وتذكرت اضطرارها لشرح حالة أحمد مراراً وتكراراً لتأمين المتطلبات الأساسية، بما في ذلك الفحوصات الطبية المتعلقة بكوفيد اللازمة لدخول المدرسة، والتنقل عبر عمليات طويلة ومصادر متعددة لضمان حصوله على الرعاية. وقالت إن هذه التحديات ليست فريدة من نوعها.

وأشارت إلى أن دعم السلطات الإماراتية ساعدها في النهاية، قائلة: "لو كنت في بلد آخر، لما استطعت فعل ذلك، ولكن لا تزال هناك أشياء يمكن جعلها أسهل".

توسيع العائلة

مع تقدم أحمد في السن، لاحظت المشجري أنه بدأ يشعر بالوحدة، خاصة بعد انتقال أبنائها الأكبر سناً إلى الجامعة والعمل. وقالت: "إنه اجتماعي للغاية... قائد، وذو شخصية قوية، لكنه كان وحيداً". وبناءً على قناعتها بأن "الجنة بدون ناس لا تُداس"، قررت إحضار طفل آخر إلى المنزل.

انضم حمدان إلى العائلة العام الماضي وهو في الثالثة من عمره. كان الدافع وراء هذه الخطوة هو حاجة أحمد للرفقة، لينمو مع شخص يشاركه رحلة مماثلة. لم يخلُ الانتقال من التحديات، حيث كانت هناك فترة أولية من الغيرة والتكيف، وكان على الأسرة إيجاد توازن جديد. لكنها تقول اليوم إن الأمور استقرت: "كل شيء مستقر الآن".

من صراع شخصي إلى مبادرة عامة

أدت تجربة المشجري في النهاية إلى النظر لما هو أبعد من عائلتها. في عام 2023، انضمت إلى أمهات حاضنات أخريات لبدء العمل على ما يعرف الآن بـ "جمعية الأسر الحاضنة"، والتي تمت الموافقة عليها رسمياً في أكتوبر من العام الماضي بدعم من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

لا تتعامل الجمعية مع إجراءات احتضان الأطفال، والتي تظل تحت مسؤولية الجهات الرسمية، بل تركز على التوعية والتوجيه والدعم. وقالت: "دورنا هو توجيه الناس خلال العملية، ورفع مستوى الوعي، ودعم الأسر".

وتشمل المبادرات المخطط لها حملات توعية، واستشارات قانونية ونفسية، وشبكات دعم الأقران، بالإضافة إلى شراكات مع جهات حكومية وخاصة. ومن أولوياتها الرئيسية معالجة الفجوات في الوصول إلى الخدمات. وأوضحت المشجري أن الجمعية تأمل في بناء شراكات مع المستشفيات لضمان حصول الأطفال المحتضنين على العلاج حتى قبل صدور بطاقات الهوية الرسمية، قائلة: "نريد اتفاقيات حتى يمكن علاج الأطفال دون تأخير".

رسالة أمل

بالنسبة للمشجري، فإن الاحتضان لا يقتصر فقط على فتح المنزل، بل يتعلق بالالتزام والصبر والإيمان بالتغيير طويل الأمد. وتقول إن رحلتها مع أحمد هي دليل على أن التقدم ممكن، حتى عندما تبدو البداية شاقة للغاية. وأشارت قائلة: "كل هذا لم يأتِ بجهد بسيط"، ولكن اليوم النتائج تتحدث عن نفسها.