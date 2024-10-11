أكاديمية أبطال الأمل: منارة لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات

في عام 2019، أطلقت هولي رسمياً مبادرة أبطال الأمل، وكانت إحدى أكثر لحظاتها التي لا تُنسى خلال تحدي "جارمين كويست حتا" لعام 2020، وهو سباق مغامرات شاق يتضمن التجديف بالكاياك والجري على الطرق الوعرة وركوب الدراجات الجبلية. كانت رؤية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهم يتغلبون على هذه التحديات حول جبال حتا بمثابة تمثيل رمزي للحواجز التي تغلبوا عليها باستمرار. قالت هولي: "كانت لحظة مهمة ليس فقط بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لنا جميعاً الذين شاهدناهم. لقد أظهر لنا ذلك أنه لا يوجد جبل مرتفع جداً لا يمكنهم تسلقه".