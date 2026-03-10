أقوى من الحرب.. متطوعو الإمارات يبرهنون أن "الخير مستمر"

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خ_QT_SINGLE_ليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
على الرغم من الحرب المستمرة في المنطقة، يواصل المتطوعون في دبي إعداد وتوزيع عشرات الآلاف من وجبات الإفطار يوميًا، مؤكدين أن الإمدادات الغذائية لم تتأثر وأن مهمتهم الرمضانية مستمرة دون انقطاع.
من بينهم عمران كريم ومحمد من مبادرة Happy Happy UAE، التي توزع الوجبات على العمال والمقيمين في جميع أنحاء الإمارة. كانوا يقدمون في البداية حوالي 35,000 وجبة يوميًا في الأيام العشرة الأولى من رمضان. وقد ارتفعت الأعداد الآن إلى 40,000 وجبة يوميًا.
“لقد كان الأمر صعبًا، بالطبع، وكل يوم كان مختلفًا،” قال محمد. “ولكن عندما نرى الأشخاص الذين يأتون لاستلام وجبات الإفطار، يمنحنا ذلك الكثير من الثقة والدافع للاستمرار.”
يشارك في هذا الجهد مئات المتطوعين الذين يقومون بإعداد وتوزيع وجبات الطعام في عدة مواقع قبل غروب الشمس كل يوم. وبالنسبة للعديد من العمال الذين هم بعيدون عن عائلاتهم خلال شهر رمضان، تساعدهم هذه الوجبات على الإفطار.
قال محمد إنهم يستوردون مواد غير قابلة للتلف مثل الأرز والمكونات الأخرى المطلوبة للعملية واسعة النطاق، وقد تم تأمينها مسبقًا بوقت كافٍ.
“تم ترتيب المواد الأساسية مثل الأرز مسبقًا، لذلك لم تكن هناك مشكلة في ذلك،” قال محمد. “كانت هناك بعض التحديات في توفير الفواكه والخضروات الطازجة عندما بدأ الصراع، ولكن تم حل تلك المشاكل بسرعة.”
كما قال إن إمدادات الغذاء للمبادرة لا تزال مستقرة. “لا توجد مشكلة على الإطلاق. نحن ندير الوضع بشكل جيد للغاية،” قال.
وقال الأخوان أيضاً إن المبادرة اكتسبت معنى إضافياً خلال الوضع الراهن. “لقد أدركنا أننا لا نقدم الطعام فحسب، بل نقدم أيضاً الراحة والطمأنينة للناس،” قال. “هذه أوقات عصيبة، ونريد أن نذكر الجميع بأنهم ليسوا وحدهم.”
وأضاف أنه بينما قد ترسم وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان صورة مقلقة، فإن الواقع على الأرض يظل هادئاً. “هناك الكثير من السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما نخرج ونرى الأمور بأنفسنا، نجدها سلمية ومريحة. بالنسبة لنا كمقيمين، لا يوجد الكثير لندعو للقلق بشأنه.”
كما أشاد بالسلطات للحفاظ على الاستقرار. “لقد بذلت الحكومة قصارى جهدها لحماية الجميع ونشعر بهذا الإحساس بالأمان. وهذا يمنحنا أيضاً الثقة بأن الأمور ستكون على ما يرام،” قال.
وقال حميد ياسين، الأمين العام لمركز الإيمان الثقافي، الذي يوزع وجبات الإفطار في شوارع ديرة، إن عملياتهم استمرت بسلاسة على الرغم من التوترات الإقليمية.
“عندما بدأ الصراع لأول مرة، كنا قلقين بطبيعة الحال بشأن ما إذا كان سيكون هناك أي تعطيل في الحصول على المكونات،” قال ياسين. “ولكن الحمد لله، كل شيء يسير على ما يرام ولم نواجه أي نقص حتى الآن.”
تقوم المنظمة بإعداد وتوزيع الوجبات يومياً على العمال والمقيمين في ديرة خلال شهر رمضان، حيث يعمل المتطوعون من بعد الظهر لضمان وصول الوجبات إلى الناس قبل غروب الشمس.
“نحن قادرون على توفير جميع المكونات التي نحتاجها دون أي صعوبة كبيرة،” قال. “يواصل متطوعونا العمل كالمعتاد، ويتم توزيع الوجبات كل يوم.”