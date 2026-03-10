أقوى من الحرب.. متطوعو الإمارات يبرهنون أن "الخير مستمر"

على الرغم من الحرب المستمرة في المنطقة، يواصل المتطوعون في دبي إعداد وتوزيع عشرات الآلاف من وجبات الإفطار يوميًا، مؤكدين أن الإمدادات الغذائية لم تتأثر وأن مهمتهم الرمضانية مستمرة دون انقطاع.

من بينهم عمران كريم ومحمد من مبادرة Happy Happy UAE، التي توزع الوجبات على العمال والمقيمين في جميع أنحاء الإمارة. كانوا يقدمون في البداية حوالي 35,000 وجبة يوميًا في الأيام العشرة الأولى من رمضان. وقد ارتفعت الأعداد الآن إلى 40,000 وجبة يوميًا.

“لقد كان الأمر صعبًا، بالطبع، وكل يوم كان مختلفًا،” قال محمد. “ولكن عندما نرى الأشخاص الذين يأتون لاستلام وجبات الإفطار، يمنحنا ذلك الكثير من الثقة والدافع للاستمرار.”

يشارك في هذا الجهد مئات المتطوعين الذين يقومون بإعداد وتوزيع وجبات الطعام في عدة مواقع قبل غروب الشمس كل يوم. وبالنسبة للعديد من العمال الذين هم بعيدون عن عائلاتهم خلال شهر رمضان، تساعدهم هذه الوجبات على الإفطار.