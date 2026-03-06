أقوى من الأزمة : قرقاش يؤكد صمود النموذج الإماراتي واستمرار الحياة وسط الحرب

[ملاحظة المحرر: تابعوا التغطية المباشرة لـ "خليج تايمز" وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لمعرفة آخر التطورات الإقليمية.]

صرح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بأن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية متعددة الطبقات اعترضت أكثر من 1,000 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في أقل من خمسة أيام، مؤكداً أن الموانئ والمدارس والأعمال التجارية استمرت في العمل طوال فترة الهجوم.

وقال قرقاش في مقابلة حصرية عبر "بودكاست" في برنامج "مرايا": "لم نكن نحن المعتدين — بل نحن من تعرضنا للهجوم"، مضيفاً أن الإمارات قضت أشهراً في محاولة التوسط لإيجاد حل دبلوماسي قبل اندلاع الحرب.

الجهود الدبلوماسية قبل الحرب

كشف قرقاش أن الإمارات كانت تدرك منذ أشهر أن المنطقة تتجه نحو أزمة، وأنه قام شخصياً بنقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزارة الخارجية الإيرانية في مارس من العام الماضي كجزء من الجهود الرامية لفتح قناة تفاوض. كما عرضت الإمارات القيام بدور المسهّل في تلك المحادثات.

وقال: "بمجرد أن رأينا أن المفاوضات قد فشلت، علمنا أن طبول الحرب قد بدأت تقرع". وأوضح أن الأزمة متجذرة في ثلاث قضايا أساسية: برنامج إيران النووي وتخصيب اليورانيوم، برنامجها للصواريخ الباليستية، وسياساتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي أججت الصراعات في العالم العربي لعقود.

الاستهداف العشوائي يصدم دول الخليج

وصف الدكتور قرقاش الجانب الأكثر إثارة للقلق في الصراع ليس في الحرب ذاتها، والتي توقعها الكثيرون، ولكن في قرار إيران بضرب دول الخليج بشكل عشوائي. ورفض الادعاءات الإيرانية السابقة بأن القواعد العسكرية الأجنبية هي المستهدفة فقط، قائلاً إن الهجمات لم تفرق بين البنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتساءل: "هل هكذا ترد إيران الجميل لدول مثل قطر وعمان، التي عملت بجد لمنع وقوع هذه الحرب؟". وأضاف أن الضربات أكدت حقيقتين كانتا موضع نقاش سابقاً: أن إيران تشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي هجومي وليس دفاعياً.

الدفاعات الجوية صامدة والحياة اليومية مستمرة

رغم حجم الهجوم، قال قرقاش إن بنية الدفاع الجوي الإماراتي — المبنية من طبقات متعددة ومتداخلة — كان أداؤها يفوق التوقعات. وتمت زيادة عدد الرحلات الجوية من 48 إلى 80 رحلة يومية لمساعدة السياح على العودة إلى بلدانهم، وتحولت المدارس إلى نظام التعلم عن بُعد، واستمرت العمليات التجارية.

وقال: "موانئنا تعمل، شركاتنا تعمل، ومدارسنا تعمل عن بُعد. الحياة مستمرة — حتى ونحن في حالة حرب"، مرجعاً الفضل في ذلك إلى سنوات من الاستثمار الاستباقي من قبل قيادة الدولة في توقع الطبيعة المتغيرة للتهديدات الإقليمية.

عزلة إيران المتزايدة

أشار الدكتور قرقاش إلى أن الهجمات الإيرانية أثارت موجة غير مسبوقة من التضامن الدولي مع الإمارات. فقد تلقى وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد أكثر من 45 اتصالاً من نظرائه حول العالم خلال أيام قليلة، أعربوا جميعاً عن إدانتهم للعدوان الإيراني.

وقال قرقاش: "هذه ليست اتصالات بروتوكولية، بل هي رسالة واضحة بأنكم على حق، والذين يهاجمونكم على خطأ"، مضيفاً أن قادة العالم تواصلوا أيضاً مع رئيس الدولة جزئياً لأن عشرات الآلاف من مواطنيهم يقيمون في الدولة. ووصف قرار إيران بتوسيع الصراع بأنه سوء تقدير "يائس وغير مدروس" لم يؤدِ إلا إلى تعميق عزلتها الدولية، في حين أنها عاجزة عن مضاهاة حجم الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً: "مهما كانت خطة إيران، فقد ارتدت عليها".

مستقبل العلاقات الإماراتية الإيرانية

وعند سؤاله عن مستقبل العلاقات مع طهران، شبه قرقاش الثقة "بالمزهرية" التي إذا انكسرت يمكن إعادة تجميع قطعها لكن الشقوق ستبقى ظاهرة دائماً. وقال: "إعادة بناء الثقة — بغض النظر عن من يحكم إيران — ستستغرق عقوداً"، داعياً إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها على جميع دول الخليج، من الكويت إلى عمان، كشرط مسبق لأي عودة للحوار.

التنسيق الخليجي: الحاجة للمزيد

حول التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال قرقاش إن الاستجابة كانت موحدة، لكنه دعا إلى تعاون أعمق وأكثر مؤسسية — ليس فقط أثناء الأزمات، بل قبلها. وحث على إحياء المشاريع الخليجية المشتركة الخاملة، بما في ذلك قوة عسكرية خليجية موحدة، قائلاً: "نحن جميعاً في نفس الخندق، لكننا بحاجة للمزيد".

"اليوم التالي"

وبالنظر للمستقبل، قال قرقاش إن برنامج الصواريخ الإيراني يجب أن يكون الآن جزءاً من أي طاولة مفاوضات بعد الحرب — وليس فقط الأنشطة النووية. وأكد أن دور الإمارات سيكون دور المسهّل وليس المتفاوض المباشر، حيث يجب أن يكون الحوار الأساسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: "الإمارات لم تسعَ لهذه الحرب، نحن سعينا للسلام، وهذا يظل موقفنا. لكن القواعد قد تغيرت، وأي حل يجب أن يزيل سحابة عدم الاستقرار التي خيمت على هذه المنطقة لأكثر من عشرين عاماً".

قوة النموذج الإماراتي

حذر قرقاش من أن الصراع العسكري يرافقه حرب موازية من الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحث السكان على الاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية الإماراتية.

كما تأمل في أسباب صمود الإمارات، رافضاً التلميحات بأن سمعة الدولة كمركز للأعمال والاستثمار قد تضررت. وجادل بأن قوة النموذج الإماراتي لا تكمن في صورته الخارجية بل في أسسه: التماسك الاجتماعي، الاقتصاد المنفتح، النظام القضائي العادل، والقيادة التي خططت دائماً للمستقبل.

وتحدث بحفاوة عن فلسفة رئيس الدولة في القيادة، واصفاً إياه بأنه شخصية هادئة وتستشير الآخرين، ويعمل بتمييز واضح بين ما هو "ثابت" (الأمة وأسسها) وما هو "مؤقت" (الأزمات والمحن). وقال: "دائماً ما يقول: 'لا تشيلون هم'. وهذه العبارة تعكس عقلية ترى أن الدولة صلبة وأن الأزمة ستمر، لكن وراء هذا الهدوء هناك فرق عمل كاملة تعمل بلا كلل".

وفي حديثه للمجتمع الدولي والمستثمرين، قال إن العالم يدرك بالفعل من هو المعتدي وأن الإمارات لم تكن طرفاً في هذه الحرب. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي شكر رئيس الدولة شخصياً على حماية الجالية الكندية الكبيرة المقيمة في الدولة، وأن تعبيرات مماثلة عن الامتنان جاءت من ألمانيا والهند وعبر أوروبا — وهو انعكاس لدور الإمارات كوطن لمجتمعات العالم.

واختتم قرقاش كلمته بالتعبير عن فخر عميق بالقوات المسلحة الإماراتية، ومؤسسات الدولة، والمجتمع (مواطنين ومقيمين) لما أظهروه من تضامن وحب للدولة خلال الأزمة، قائلاً: "أنا فخور حقاً بكل فرد في هذا المجتمع. ما نشهده من استجابة قواتنا المسلحة، وصمود مؤسساتنا، ووحدة شعبنا هو شيء قد يمثل تحدياً حتى لأكثر الدول رسوخاً في العالم. الإمارات ستخرج من هذا الصراع أقوى".