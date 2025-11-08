أقلام صغيرة مبدعة: أطفال يوقعون مؤلفاتهم في"الشارقة للكتاب"

في مشهد يعكس روح الإبداع المبكر، شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 إطلاق أكثر من 300 طفل وناشئ، تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً، مؤلفاتهم الأدبية التي تنوعت بين القصص القصيرة والمغامرات والروايات الخيالية والعلمية، محوّلين خيالهم إلى كلمات مطبوعة تحمل بصمتهم الخاصة.
الفعالية التي نظمتها منصة "ليرنرز سيركل" التعليمية المتخصصة في الدورات اللاصفّية للأطفال، جمعت طلاباً من مدارس مختلفة إلى جانب مؤلفين مستقلين، في احتفاء بثمار ورش الكتابة التي انطلقت عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 وأثمرت جيلاً جديداً من المبدعين الصغار.
من بين الأسماء البارزة، برز الطالب شون زكريا أنطوني من الصف العاشر في مدرسة سانت ماري الخاصة برأس الخيمة، الفائز بمسابقة الكتابة "رايثاثون 4.0" التي شارك فيها أكثر من 1500 متسابق من أنحاء الشرق الأوسط. يتناول كتابه رحلة فتى خجول يتعلم تقبّل ذاته، حيث قال شون: "الفتى في قصتي ليس أنا، لكنه جزء مني، أردت أن أُلهم كل من يخشى التعبير عن نفسه بأن النهاية يمكن أن تكون انتصاراً". وقد نال جائزة جهاز "بلايستيشن 5" تكريماً لفوزه، لكنه لا يخفي حلمه بأن يصبح عالماً في المستقبل.
كما قدّمت الطفلة فاطمة شكور قصيدتها التي تدور في عالم من المغامرة، قائلة: "لم أتخيل يوماً أن أكون مؤلفة مطبوعة، لكن هذه الرحلة علمتني أن القصص التي تسكن خيالي يمكن أن تمس قلوب الآخرين".
وشهد الحفل إصدار مشاريع جماعية عدة، منها مجموعة شعرية بعنوان "بوترونيكا" شارك فيها 208 كاتباً صغيراً، كلٌ منهم قدّم بصمته شعراً ورسماً، إلى جانب أنطولوجيا "أحلام بين الصفحات" التي ضمّت 33 قصة قصيرة لطلاب مدرسة النموذج الهندية الجديدة، فيما أصدر 70 مؤلفاً شاباً كتباً فردية تنوعت بين الخيال والغموض والمغامرة.
وأوضح شانكر، مؤسس منصة ليرنرز سيركل والرئيس التنفيذي لها، أن المبادرة وُلدت خلال فترة الإغلاق، وقال: "بدأتُ بتعليم أطفالي الكتابة الإبداعية عندما نفدت الكتب لديهم، فلاحظت أن كثيراً من الأسر كانت تبحث عن وسيلة لإبقاء أطفالها منتجين وخلاقين"، مضيفاً أن هذه الفكرة تحولت اليوم إلى منصة تمنح مئات الأطفال فرصة نشر قصصهم للعالم.
تحوّل حفل التوقيع في المعرض إلى احتفالية بالخيال الجمعي والقدرة على التعبير، في رسالة ملهمة مفادها أن الإبداع لا يعرف عمراً، وأن لكل طفل قصة تستحق أن تُروى.