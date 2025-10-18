"أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025 من نصيب مصفوت بعجمان

ترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو جائزة "أفضل قرية سياحية في العالم"، التي تكرّم القرى التي تستوفي معايير التميز. أما المحور الثاني فهو "برنامج التنمية"، المخصص لتقديم الدعم للقرى التي لم تستوفِ المعايير بالكامل، لمساعدتها في تحسين أدائها. أما المحور الثالث فهو "شبكة أفضل القرى السياحية"، التي توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين القرى المشاركة والخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص.