"أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025 من نصيب مصفوت بعجمان

فازت قرية مصفوت في إمارة عجمان بجائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025، والتي تمنحها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم.
استوفت مصفوت معايير المشاركة والتقييم الخاصة بالجائزة، التي شملت أن تكون القرية ذات كثافة سكانية منخفضة لا تتجاوز 15 ألف نسمة، وتمارس أنشطة تقليدية مثل الزراعة، مع الحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة المتجذرة.
تشتهر مصفوت بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي الفريد، حيث تمتاز بأراضٍ زراعية خصبة عالية الجودة ومزارع منتشرة على مساحة واسعة، بفضل مناخها المعتدل في الصيف، وانخفاض نسبة الرطوبة، وبرودة الطقس النسبية في فصل الشتاء.
تُعد جائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" إحدى أبرز المبادرات العالمية التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2021. وتهدف الجائزة إلى تكريم وتشجيع القرى التي تمثل نموذجاً استثنائياً لوجهات السياحة الريفية الملتزمة بالحفاظ على أصولها الثقافية والطبيعية وتعزيز قيمها المجتمعية وأنماط حياتها التقليدية.
ترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو جائزة "أفضل قرية سياحية في العالم"، التي تكرّم القرى التي تستوفي معايير التميز. أما المحور الثاني فهو "برنامج التنمية"، المخصص لتقديم الدعم للقرى التي لم تستوفِ المعايير بالكامل، لمساعدتها في تحسين أدائها. أما المحور الثالث فهو "شبكة أفضل القرى السياحية"، التي توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين القرى المشاركة والخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص.
قدّمت دولة الإمارات عدداً من قراها المتميزة في نسخ سابقة من الجائزة، مثل قرية حتا في عام 2021، وقريتي شيص وقدفع في السنوات السابقة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات النسخة الخامسة من حملة "أجمل شتاء في العالم" من مصفوت في ديسمبر الماضي، لتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والريفية في مجال السياحة، وإبراز تنوعها البيئي والثقافي الفريد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: "نحرص على أن يسهم القطاع السياحي في مصفوت في تحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار الأسرة ودعم جوانبها الاقتصادية من خلال تنفيذ أنشطة سياحية متنوعة ومبتكرة".
وأضاف: "يمثل هذا التتويج إنجازاً تاريخياً للسياحة الإماراتية، يعزز مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، بما في ذلك السياحة الريفية والخضراء، ويمثل تأكيداً دولياً على ريادة دولة الإمارات في مجال السياحة المستدامة".
وأشار إلى أن "هذا الفوز يدعم أهداف المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية المتوازنة، وفي مقدمتها برنامج ’القرى الإماراتية‘، الذي يهدف إلى إيجاد نموذج تنموي مستدام للقرى الإماراتية، والمحافظة على تراثها الطبيعي والثقافي، والترويج لمقوماتها ومعالمها السياحية المتميزة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة والمبادرات المبتكرة في إمارات الدولة السبع".
وفي حفل أقيم في مدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، تسلم الجائزة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان ومحمد الأحبابي مدير إدارة التنمية السياحية بوزارة الاقتصاد والسياحة والوفد المرافق.
وأضاف المري: "إن هذه الجائزة مصدر فخر لنا جميعاً، حيث تنضم مصفوت إلى قائمة من الوجهات العالمية البارزة التي تجمع بين الحداثة والأصالة، وتعكس التنوع البيولوجي، وكرم الضيافة، والتراث الغني، والإرث الثقافي والحضاري العميق".