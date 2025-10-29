أفضل ترحيب بالإمارات: ممرضان جديدان يمنحان مسافراً "فرصة ثانية للحياة"

كان من المفترض أن تكون الرحلة بداية حياة جديدة للممرضين الشابين أبيجيث جيس وأجيش نيلسون، من ولاية كيرالا الهندية، على أول رحلة دولية لهما على الإطلاق متجهة إلى الإمارات، حيث كانا سيبدآن حياتهما المهنية في إنقاذ الأرواح. لم يكن يدور في خلدهما أن أول مريض لهما سيظهر قبل أن تهبط الطائرة.

كان الظلام لا يزال يلف الخارج عندما أقلعت الرحلة التي كانا يستقلانها من كوتشي في الساعة 5:30 صباحاً يوم 13 أكتوبر، متجهة إلى أبوظبي. كان معظم الركاب نياماً، وبينما كانت الطائرة تحلق فوق بحر العرب على ارتفاع 35,000 قدم، انكسر الهدوء عندما سمع أبيجيث صوتاً خافتاً لشهقة – شخص ما كان يكافح من أجل التنفس.

سباق ضد الزمن

يتذكر أبيجيث قائلاً: "سمعت شخصاً يصارع للتنفس. وعندما التفت، رأيت رجلاً منحنياً على مقعده، لا يستجيب. تحسست نبضه، لم يكن هناك نبض. عندئذ أدركت أنه يعاني من سكتة قلبية".

تعرض المسافر، ويدعى سامر (تم تغيير الاسم)، يبلغ من العمر 34 عاماً من ولاية كيرالا، لانهيار مفاجئ. قفز أبيجيث من مقعده وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) مباشرة في الممر الضيق. هرع طاقم الطائرة للمساعدة، مما أتاح مساحة بينما كان زملاء السفر يراقبون بقلق.

انضم إليه أجيش، الذي كان يجلس على بعد بضعة صفوف، بعد سماع الضجة. قال أجيش: "لم يكن هناك ذعر. عرفنا فقط ما يجب القيام به. بدأ أبيجيث في ضغطات الصدر، وقدمت له الدعم. كان الأمر يتعلق بالبقاء هادئين وبذل قصارى جهدنا".

عمل الممرضان بتنسيق، وتناوبا على الضغطات وراقبا تنفس المسافر. تحول الممر الضيق للطائرة إلى عنبر طوارئ. وبعد جولتين مكثفتين من الإنعاش القلبي الرئوي، ظهرت ومضة حركة مع عودة نبض خافت، وبدأ الرجل في التنفس مرة أخرى.

قال أبيجيث: "عندما رأيته يتحرك، شعرت بارتياح هائل. تلك اللحظة ذكرتني لماذا اخترنا هذه المهنة. بغض النظر عن مكان وجودنا، فإننا نحمل هذه المسؤولية معنا".