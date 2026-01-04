"أغلى مكالمة لم يرد عليها".. فلبينية تفتتح 2026 بـ 30 مليون درهم من "بيج تيكيت"

تخيل أنك فزت بمبلغ 30 مليون درهم الذي يغير مجرى الحياة، ولكنك لم تجب تماماً على المكالمة الهاتفية التي تبلغك بالفوز!

هذا هو بالضبط ما حدث مع المغتربة الفلبينية المقيمة في دبي، "آنا لي غايونغان"، التي أُعلن عن فوزها بالجائزة الكبرى في أول سحب مباشر لعام 2026 من "بيغ تيكيت" (Big Ticket) أبوظبي. حاول مقدمو السحب الاتصال بها أثناء البث المباشر، فور إعلان رقم التذكرة الفائزة — 074090 — لكنها لم تستقبل المكالمة.

وكان المغترب الهندي راجان بي في، المقيم في المملكة العربية السعودية والذي فاز بـ 25 مليون درهم الشهر الماضي، حاضراً في السحب المباشر الذي أقيم في 3 يناير لاختيار التذكرة الفائزة.