"أغلى مكالمة لم يرد عليها".. فلبينية تفتتح 2026 بـ 30 مليون درهم من "بيج تيكيت"

تخيل أنك فزت بمبلغ 30 مليون درهم الذي يغير مجرى الحياة، ولكنك لم تجب تماماً على المكالمة الهاتفية التي تبلغك بالفوز!
هذا هو بالضبط ما حدث مع المغتربة الفلبينية المقيمة في دبي، "آنا لي غايونغان"، التي أُعلن عن فوزها بالجائزة الكبرى في أول سحب مباشر لعام 2026 من "بيغ تيكيت" (Big Ticket) أبوظبي. حاول مقدمو السحب الاتصال بها أثناء البث المباشر، فور إعلان رقم التذكرة الفائزة — 074090 — لكنها لم تستقبل المكالمة.
وكان المغترب الهندي راجان بي في، المقيم في المملكة العربية السعودية والذي فاز بـ 25 مليون درهم الشهر الماضي، حاضراً في السحب المباشر الذي أقيم في 3 يناير لاختيار التذكرة الفائزة.
لقد كانت ليلة حظ للكثير من الهنود المقيمين في دبي؛ حيث حصل خمسة فائزين — أربعة مغتربين هنود وفائز من بنجلاديش — على جوائز ترضية بقيمة 50,000 درهم لكل منهم، وهم:
التذكرة رقم 414500 التي اشتراها سوني تومسون من الهند، المقيم في دبي.
التذكرة رقم 292964 التي اشترتها ريسا شاه، مغتربة هندية مقيمة في دبي.
التذكرة رقم 393766 التي اشتراها ريكسي أبراهام شاكو، مغترب هندي مقيم في دبي.
التذكرة رقم 333648 التي اشتراها ساجو سوبرامانيان من الهند، المقيم في أبوظبي.
التذكرة رقم 056930 التي اشتراها محمد عبد الفضل من بنجلاديش.
كما عاد أربعة فائزين إلى منازلهم بمبلغ 140,000 درهم كجزء من مسابقة "بيغ وين" (Big Win). وكان على المشاركين وهم معصوبو الأعين اختيار كرات تحتوي على جوائز نقدية مختلفة تتراوح بين 50,000 و150,000 درهم من صندوق زجاجي. كما يتاح خيار "اتصل بصديق" للحصول على مساعدة من شخص ما لاختيار الكرة التي تحمل الجائزة القصوى.
وشمل الفائزون بمبلغ 140,000 درهم في تلك الليلة كلاً من مالك من الأردن، وعبد الله من الإمارات، وعلاء الدين شاه جيهان من بنجلاديش، وإبراهيم من كيرالا.
وفاز فائز محظوظ آخر، وهو إيلانغو باندي من الهند والمقيم في أبوظبي، بسيارة BMW 430i جديدة تماماً.