أعمال الشغب في المملكة المتحدة تغير خطط سفر المقيمين

ووفقاً لغرانت، وهو رجل أعمال في دبي، فإن الاضطرابات كانت تختمر منذ فترة. وأضاف أن "بريطانيا لديها مئات ومئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بالقوارب كل يوم". "الحكومة لا تفعل أي شيء حيال هذا الدخول غير الخاضع للرقابة. لقد كان هذا الحادث بمثابة نقطة تحول لكل هذا الغضب الذي أطلق العنان له، على الرغم من أن المهاجم لم يكن مهاجراً. وللأسف، تطور الأمر إلى شيء مثل هذا، وآمل بصدق أن يحل السلام ويتم استعادته بسرعة."