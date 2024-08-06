أعمال الشغب في المملكة المتحدة تغير خطط سفر المقيمين
يشعر العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة بالقلق والفزع إزاء أعمال الشغب التي تشهدها المملكة المتحدة، وهي أسوأ اضطرابات تشهدها إنجلترا منذ 13 عامًا. وبينما قام بعض المغتربين بتغيير خطط سفرهم، اتصل آخرون بشكل محموم بأصدقائهم لضمان سلامتهم.
وقال البريطاني "جرانت راندال" من ساري إنه ممتن لأن أسرته كانت آمنة. وقال: "والداي وإخوتي لا يعيشون في الجزء الذي اندلعت فيه أعمال الشغب من لندن". "ومع ذلك، أدعو الله ألا تنتشر أعمال الشغب إلى أجزاء أخرى. ليس من الطبيعي أن تشهد المملكة المتحدة مثل هذه الاضطرابات واسعة النطاق. لقد أصبح الناس منزعجين حقًا من طعن الفتيات".
اندلعت الاشتباكات بعد يوم من مقتل ثلاث فتيات صغيرات وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة خلال هجوم بسكين في حفل للرقص على طراز تايلور سويفت.
وانتشرت شائعات كاذبة في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن المهاجم طالب لجوء مسلم، لكن الشرطة قالت إن المشتبه به يبلغ من العمر 17 عامًا ولد في ويلز، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه من أبوين روانديين. وأضرم مثيرو الشغب، يوم الأحد، النار في منشأة توفر المأوى لطالبي اللجوء في شمال إنجلترا. كما تم استهداف المساجد.
ووفقاً لغرانت، وهو رجل أعمال في دبي، فإن الاضطرابات كانت تختمر منذ فترة. وأضاف أن "بريطانيا لديها مئات ومئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بالقوارب كل يوم". "الحكومة لا تفعل أي شيء حيال هذا الدخول غير الخاضع للرقابة. لقد كان هذا الحادث بمثابة نقطة تحول لكل هذا الغضب الذي أطلق العنان له، على الرغم من أن المهاجم لم يكن مهاجراً. وللأسف، تطور الأمر إلى شيء مثل هذا، وآمل بصدق أن يحل السلام ويتم استعادته بسرعة."
تغيير الخطط
تقضي المغتربة المقيمة في دبي "جوليا ليمان" عطلتها في وطنها ألمانيا، ومن المقرر أن تسافر إلى لندن يوم الأربعاء مع زوجها وأطفالها.
وقالت: "لقد حجزنا بعض الجولات السياحية وسنزور عائلاتنا هناك". "لم نلغِ أي شيء لأن المكان الذي نتجه إليه لم يتأثر."
لكنها أضافت أن بعض خططهم تغيرت بسبب الوضع. وقالت: "زوجي مسلم، وأراد أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد لندن المركزي". ومع ذلك، ونظرًا للوضع الحالي، فقد قرر عدم المضي قدمًا في الخطة لأن الأمور متقلبة للغاية".
وقالت شادية فاروقي، وهي مقيمة في الإمارات العربية المتحدة وتدرس في لندن، إنها تشعر بالقلق على الرغم من عدم وجود مشاكل فورية حولها. وقالت: "تقع الاضطرابات في الغالب في مدن مثل ليدز وليفربول". "في لندن، لم أسمع عن أي شكل من أشكال العنصرية أو العنف من الغوغاء. ومع ذلك، فأنا بالتأكيد قلقة بشأن ذلك. لدي صديقات محجبات شهدن ارتفاعًا في التعليقات المعادية للإسلام وكراهية الأجانب مؤخرًا".
وقالت إنها اتخذت الاحتياطات اللازمة. وقالت: "لا أعتقد أن هذا سيؤثر على خططي طويلة المدى، لكنني بالتأكيد سأكون أكثر حذرا ويقظة من ذي قبل أثناء التنقل".
انزعاج
وقالت الوافدة البريطانية "فاسودا خانديباركار"، التي تعمل كمديرة للتحليلات والذكاء الاصطناعي في جرانت ثورنتون، إنها منزعجة من أعمال الشغب. وقالت: "رؤية أعمال الشغب تندلع بسبب المعلومات المضللة تظهر مدى السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الروايات الكاذبة إلى فوضى في العالم الحقيقي".
وأضاف فاسودا: "كان من المحزن للغاية رؤية المشاهد تتكشف خلف حدث حزين للغاية. في حين أن المنطقة التي نعيش فيها ويعيش فيها أصدقاؤنا لم تتأثر حاليًا، فقد تأثر بعض زملائي السابقين".
لقد صُدمت عندما رأت مناطق مألوفة على شاشة التلفزيون أثناء مشاهدة أعمال الشغب. وقالت: "إن مشاهدة المشهد خارج منزل أحد الزملاء كان أمراً مقلقاً، خاصة وأنني كنت أجد صعوبة في الاتصال بهم". "سمعت أخيرًا من الآخرين أنهم بخير."
قالت أمينة ن، المقيمة السابقة في دبي، والتي تعيش في ليدز، إنها وعائلتها بقوا في منازلهم طوال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت: "كانت لدينا بعض الاحتجاجات بالقرب من منزلنا". "لم يكن الأمر سيئاً للغاية لأنهم كانوا متحضرين إلى حد ما. وفي بعض المناطق الأخرى، أحرقوا مسجداً. وللمرة الأولى، أشعر بعدم الأمان قليلاً في هذا البلد".