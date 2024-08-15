أعمال البناء على دوار القدرة تتسبب في ازدحام مروري

وقد وقع ازدحام مروري على جزء من طريق القدرة الموازي لمنطقة ساحة البلدة حوالي الساعة 10:30 صباحاً.

وقال أحد قراء صحيفة خليج تايمز أن الازدحام كان بسبب أعمال البناء التي تجري على دوار القدرة الشهير للدراجات ، حيث وردت أنباء عن فك الدراجات الموضوعة على عمودين.

وبحسب خرائط جوجل، من المتوقع أن يتسبب الازدحام المروري في تأخيرات تزيد عن 15 دقيقة، وتم الإبلاغ عن ذلك لأول مرة في حوالي الساعة 7 صباحاً.