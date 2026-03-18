أعطونا خيار العمل عن بُعد".. دعوة اولياء الأمور لمواكبة دراسة الأبناء

مع تمديد المدارس في الإمارات للتعلم عن بعد بعد عطلة الربيع، يحث أولياء الأمور العاملون أصحاب العمل على تقديم خيارات عمل مرنة أو عن بعد. بالنسبة للكثيرين، وخاصة الأمهات العاملات اللواتي يفتقرن إلى الدعم، تعد هذه المرونة حاسمة لإدارة فصول أطفالهن عبر الإنترنت دون إجبارهن على استهلاك إجازتهن السنوية أو أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

لقد ترك الإعلان الأخير عن استمرار التعلم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين بعد عطلة الربيع العديد من الأمهات في سباق محموم لإيجاد توازن بين الالتزامات المهنية ورعاية الأطفال.

سلطت روضة مصبح، وهي أم عاملة لأربعة أطفال، الضوء على الضغط الهائل الذي يواجهه الآباء حاليًا. “من بين الصعوبات التي أواجهها كأم عاملة تدير العمل عن بعد هو الموازنة بين وقت عملي ودراسة أطفالي ومسؤوليات المنزل الأخرى،” قالت.

وأشارت روضة إلى عدم وجود مساحة عمل هادئة وتحديات الإشراف على الأطفال أثناء التوفيق بين الواجبات المدرسية لكل طفل ومهام عملها الخاصة. “بالإضافة إلى الضغط النفسي والعاطفي الناجم عن المسؤوليات المتعددة، تعيق المشكلات التقنية المتكررة الدراسة وتستغرق وقتًا وجهدًا لحلها. هناك أيضًا شعور دائم بالذنب لعدم القدرة على تلبية احتياجات العمل والأطفال بشكل كامل،” أضافت.

بالنسبة لأولياء أمور الأطفال الأصغر سنًا، الوضع أكثر تعقيدًا. شاركت شيخة الشامسي، وهي أم من الشارقة، صراعها في إدارة توأمها البالغ من العمر عشرة أشهر. “نحن نواجه الكثير من الصعوبات. أضطر باستمرار إلى أخذ إجازة مرضية أو استخدام رصيد إجازتي السنوية فقط حتى لا أضطر للذهاب إلى المكتب ويمكنني البقاء مع أطفالي،” أوضحت.

على الرغم من أن وظيفتها يمكن إنجازها عن بعد، أشارت الشامسي إلى أن صاحب عملها يتطلب حضورها الفعلي. “على الرغم من أن عملي يمكن إنجازه عن بعد، إلا أنهم يقولون إنه لا يوجد قرار من حكومة الشارقة يلزم بالعمل عن بعد. الآن، لا أعرف ماذا أفعل الأسبوع المقبل. رصيد إجازتي انتهى، ولم يتبق لي شيء سوى الإجازة المرضية.”

التعلم عن بعد لسلامة الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن هذا الإجراء لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

تحولت الفصول الدراسية في البداية إلى الإنترنت اعتبارًا من 2 مارس بعد التوترات الإقليمية، قبل أن تعلن السلطات عن عطلة ربيع مبكرة تمتد من 9 مارس إلى 22 مارس.

بالنسبة لمعظم المدارس ذات المناهج الدولية، ستستأنف الفصول الدراسية عبر الإنترنت اعتبارًا من الاثنين 23 مارس. ومع ذلك، تختلف الجداول الزمنية للمدارس ذات المناهج الهندية، حيث تنتقل المؤسسات التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA) ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) إلى التعلم عبر الإنترنت اعتبارًا من 30 مارس حتى 6 أبريل.

بينما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن ترتيبات عمل مرنة عن بعد للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية الذين يرعون أطفالهم، لا يزال العديد من الآباء في القطاع الخاص أو الإدارات الحكومية المحلية ينتظرون توجيهات مماثلة لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة.