أعطال نظام تثبيت السرعة خطر خلل يستلزم الإصلاح
في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ سائقين على الأقل بعد تعرضهما لعطل غير متوقع في نظام تثبيت السرعة.
في 14 يوليو، استجابت شرطة دبي لمكالمة طوارئ من سائق تعرض لعطل في نظام تثبيت السرعة لديه على طريق الشيخ زايد. لم يتمكن السائق من استعمال المكابح وتخفيض السرعة، وتم إنقاذهمن قبل دوريات الشرطة في غضون دقائق بالقرب من جسر إكسبو.
وفي حادث آخر وقع يوم الأحد، تدخلت شرطة أبوظبي عندما تعطل نظام تثبيت السرعة في سيارة على شارع الشوامخ عند منتصف الليل. وقد تم تسجيل عملية الإنقاذ بأكملها على كاميرا السيارة.
وقد أبرزت هذه الحوادث موضوع أعطال نظام تثبيت السرعة، وسلطت الضوء على الاستجابة السريعة للشرطة في ضمان سلامة مثل هذه المركبات.
يُعتبر نظام تثبيت السرعة ميزة مريحة في المركبات الحديثة، حيث يوفر للسائقين تجربة قيادة مريحة من خلال الحفاظ على سرعة ثابتة دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود.
ولكن، ما الذي يسبب تعطل هذه الميزة في السيارات الحديثة؟ فهم أسباب هذا العطل يمكن أن يساعد في منع وقوع حوادث محتملة، حيث أن تعطل نظام تثبيت السرعة يهدد سلامة السائق والركاب.
قال خبراء السيارات إن السبب الرئيسي لأعطال نظام تثبيت السرعة هو عدم الصيانة المنتظمة للمركبة. وقال محمد شريف، خبير سيارات لدى "نكست كارز": "تعد عمليات الفحص والصيانة المنتظمة ضرورية للتأكد من أن جميع الميزات تعمل بشكل مثالي. إذا أهمل سائقو السيارات الصيانة الروتينية، فإن أداء نظام تثبيت السرعة في سيارتهم قد يتدهور".
وأوضح الخبراء إن بعض عملائهم قد قدموا شكاوى تتعلق بأعطال في نظام تثبيت السرعة خلال أشهر الصيف. وأضاف زين أحمد، خبير كهرباء السيارات لدى ورشة الملاك لصيانة السيارات في المنطقة الصناعية 12 في الشارقة: "أبلغ أحد العملاء عن حدوث عطل في نظام تثبيت السرعة في الصيف، رغم أنه لا يواجه أي مشاكل في الأشهر الباردة. كان قادراً على تشغيل نظام تثبيت السرعة وضبط السرعة، لكن النظام يتوقف تلقائياً بعد بضع ثوانٍ أو دقائق. اكتشفنا أن السبب وراء ذلك هو حدوث تلف في الفيوز بسبب الحرارة الشديدة".
وبحسب الخبراء، فإن "العطل أو الخلل في نظام تثبيت السرعة يعد ظاهرة نادرة إذا تم إجراء صيانة السيارة بشكل دوري"، على حد قول أحمد.
الأسباب الشائعة
1. المشاكل الميكانيكية
معظم المركبات الحديثة أوتوماتيكية، لكن أنظمة تثبيت السرعة لا تزال تعتمد على الأجزاء الميكانيكية. قال شريف: "مشاكل مثل عطل في المحركات أو تلف الأسلاك التي تربط المشغل بدواسة الوقود أو تسرب في الخراطيم يمكن أن تعطل النظام. تتطلب الأعطال الميكانيكية استبدال الأجزاء المتضررة لاستعادة الوظيفة السليمة."
2. تلف فيوز النظام
تحتاج أنظمة تثبيت السرعة إلى طاقة كهربائية لتعمل بشكل صحيح. قال أحمد: "يمكن أن يؤدي احتراق الفيوز إلى قطع التيار الكهربائي عن نظام تثبيت السرعة، مما يتسبب في توقفه عن العمل. واستبدال الفيوز المحترق بآخر مماثل يمكن أن يعيد الطاقة إلى النظام".
3. تلف مستشعرات السرعة
تقوم أجهزة استشعار السرعة الموجودة على عجلات السيارة أو التروس التفاضلية بقياس سرعة كل عجلة وتزويد هذه المعلومات إلى الكمبيوتر الموجود على متن السيارة. قال بشير باداتاكي، خبير السيارات لدى "بيرفكت رادياتور كولينج سيستمز Perfect Radiator Cooling Systems": "إن البيانات التي يوفرها المستشعر ضرورية لتشغيل نظام التحكم في الجر ونظام تثبيت السرعة. إذا كان هناك تلف في مستشعر السرعة، فقد يرسل بيانات غير دقيقة أو لا يرسل أي بيانات على الإطلاق، مما يؤدي إلى تعطيل وظيفة تثبيت السرعة".
4. خلل في مفتاح دواسة الفرامل
يقوم مفتاح دواسة الفرامل بتشغيل مصابيح الفرامل عند الضغط على الدواسة ويقوم أيضاً بإيقاف نظام تثبيت السرعة. قال بشير باداتاكي: "قد يؤدي وجود خلل في مفتاح دواسة الفرامل إلى تعطيل نظام تثبيت السرعة بشكل مستمر، مما يمنعه من العمل بشكل صحيح. لذا من الضروري استبدال مفتاح دواسة الفرامل لحل هذه المشكلة".
5. المشاكل الكهربائية
يمكن أن تؤدي المشاكل الكهربائية، بما في ذلك الأسلاك المحترقة أو التالفة أو ارتفاع الطاقة المفاجئ أو الدوائر القصيرة، إلى حدوث خلل في نظام التحكم في السرعة. وقال أحمد: "إن معالجة هذه المشكلات تتطلب تشخيصاً شاملاً وإصلاحاً بواسطة فني أو كهربائي ماهر".
تكاليف الإصلاح
قال الخبراء إن تكلفة إصلاح أعطال نظام تثبيت السرعة قد تختلف بشكل متباين بناءً على عدة عوامل. وقال باداتاكي: "تعتمد التكلفة على نوع السيارة وطرازها، حيث قد تحتوي بعض العلامات التجارية على مكونات أكثر تكلفة. يمكن أن تتفاوت تكلفة قطع الغيار، كما أن أجور العمل تختلف بناءً على مدى تعقيد عملية الإصلاح وأسعار مركز الخدمة".
ويحث الخبراء سائقي السيارات على صيانة سياراتهم بانتظام وتصليح أي أعطال على الفور. وقال شريف: "إن الصيانة الدورية والإصلاحات في الوقت المناسب ضرورية لضمان الأداء الأمثل والسلامة لجميع وظائف السيارة".