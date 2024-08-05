أعشاش اصطناعية لحماية طيور العقاب المهددة بالانقراض بالشارقة

وتم بناء العش الأول للمشروع في محمية جزيرة صير بونعير، ومن المخطط إضافة أعشاش صناعية أخرى في بعض المناطق الساحلية في إمارة الشارقة، بما في ذلك العديد من المحميات الطبيعية مما يوفر موقعاً مناسباَ وآمناً لعش العقاب، خاصة خلال موسم التزاوج من ديسمبر إلى مارس.