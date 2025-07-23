أطول كسوف شمسي في القرن... الإمارات تترقب مشهداً جزئياً في 2027

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بأخبار كسوف شمسي مذهل سيحدث في الثاني من أغسطس. ورغم أن هذا الادعاء ليس زائفًا، إلا أن هناك تفصيلًا مهمًا يجب الانتباه إليه: سيحدث هذا الحدث الفلكي بعد عامين في الثاني من أغسطس عام ٢٠٢٧، وليس الشهر المقبل.

سيكون كسوف الشمس الكلي الأطول في هذا القرن، إذ سيستمر لأكثر من 6 دقائق و23 ثانية في مساره الكُلي، وسيبدأ الساعة 1:25 ظهرًا، وفقًا لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي الفلكية. وهو الأطول منذ عام 1991 وحتى عام 2114.