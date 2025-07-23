أطول كسوف شمسي في القرن... الإمارات تترقب مشهداً جزئياً في 2027

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بأخبار كسوف شمسي مذهل سيحدث في الثاني من أغسطس. ورغم أن هذا الادعاء ليس زائفًا، إلا أن هناك تفصيلًا مهمًا يجب الانتباه إليه: سيحدث هذا الحدث الفلكي بعد عامين في الثاني من أغسطس عام ٢٠٢٧، وليس الشهر المقبل.
سيكون كسوف الشمس الكلي الأطول في هذا القرن، إذ سيستمر لأكثر من 6 دقائق و23 ثانية في مساره الكُلي، وسيبدأ الساعة 1:25 ظهرًا، وفقًا لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي الفلكية. وهو الأطول منذ عام 1991 وحتى عام 2114.
مع أن كسوف الشمس كلي، إلا أنه في الإمارات العربية المتحدة، لن يُرى سوى كسوف جزئي. وينطبق هذا أيضًا على دول مثل عُمان والأردن والعراق وأجزاء من الهند.
وأضافت خديجة أن القمر سيغطي نحو 53% من الشمس في دبي، مما يخلق شكل هلال في ذروة الكسوف، بينما ستشهد الإمارات الأخرى تغطية تتراوح بين 50 و57%.
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية، يمتد مسار الكسوف الكلي عبر جنوب إسبانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، وجنوب المملكة العربية السعودية، واليمن. ستشهد هذه المناطق حجبًا كاملًا للشمس، كاشفةً عن هالة شمسية مذهلة في السماء.
وبعيدًا عن كونها أطول فترة في القرن، فإنها تشكل حدثًا لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة للعديد من سكان المنطقة.
كان آخر كسوف جزئي للشمس شوهد في الإمارات العربية المتحدة في 25 أكتوبر 2022؛ وسيكون الكسوف التالي بعد عام 2027 في 1 يونيو 2030. وأوضحت خديجة أن سكان الدولة سيضطرون للانتظار أكثر من 50 عامًا لرؤية الكسوف الكلي التالي للشمس في الدولة، والذي سيكون في 3 سبتمبر 2081. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الإمارات خسوفًا كليًا مذهلاً للقمر في 7 سبتمبر 2025.
وسيسمح حدث عام 2027 لملايين الأشخاص بمشاهدته، حيث ستكون المدن الكبرى على مسار الكسوف الكلي أو بالقرب منه، مما يمنحه رؤية نادرة في معظم أنحاء العالم.
بينما تحدث كسوفات الشمس ما بين مرتين وخمس مرات سنويًا حول العالم، إلا أنها تختلف في نوعها. يُعدّ الكسوف الجزئي شائعًا نسبيًا؛ أما الكسوف الكلي للشمس، فهو نادر جدًا، وغالبًا ما يفصل بينهما عقود أو حتى قرون.
مع أن المنظر سيكون خلابًا، إلا أنه يُنصح بعدم النظر إليه مباشرةً. وقد شاركت DAG بعض الاحتياطات المهمة التي يجب اتخاذها خلال الحدث:
لا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرةً دون حماية مناسبة للعينين. حتى نظرة سريعة قد تُسبب ضررًا دائمًا للعينين.
استخدم دائمًا نظارات الرؤية الشمسية المعتمدة وفقًا لمعيار ISO 12312-2؛ فالنظارات الشمسية العادية، بغض النظر عن مدى سوادها، ليست آمنة.
إذا كنت تستخدم مناظير أو كاميرات أو تلسكوبات، فتأكد من تركيب مرشحات شمسية فوق العدسة الأمامية. استخدام المعدات البصرية بدون مرشحات مناسبة قد يؤدي إلى تركيز ضوء الشمس ويسبب ضررًا فوريًا للعين.
بالنسبة للمشاهدة غير المباشرة، فكر في استخدام أجهزة عرض الثقب الدقيق أو طرق الإسقاط الشمسي، والتي تسمح لك بمراقبة الكسوف بأمان دون النظر إلى الشمس.
ومع ترقب سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الظاهرة السماوية النادرة، ستستضيف مجموعة دبي للفلك فعالية مشاهدة عامة في الإمارات.
بفضل التلسكوبات الشمسية، والتعليقات المباشرة من الخبراء، والأنشطة التعليمية، يمكن للحضور مشاهدة الحدث بأمان. ألا تستطيع الحضور شخصيًا؟ يمكنك متابعة البث المباشر لـ DAG كما يُرى من مختلف الدول التي تعترض مسار الكسوف الكلي.
غزو البحار والسماوات: رائد الفضاء الهندي البالغ من العمر 23 عامًا يستعد للذهاب إلى الفضاء في عام 2029 رائد الفضاء التابع لناسا أنيل مينون سيشرع في أول مهمة إلى محطة الفضاء الدولية علماء الفلك الإماراتيون سيساعدون في تأكيد اكتشاف المذنب في أول عملية رصد عربية