أطول عطلة شتاء تبدأ 8 ديسمبر: الإمارات تقدم شهراً كاملاً من المغامرات العائلية

تستعد الإمارات للتحول إلى أرض عجائب شتوية رائعة، حيث تقدم للعائلات مجموعة مذهلة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية، تتزامن بشكل مثالي مع الإجازة المدرسية الشتوية التي تستمر لمدة شهر.
مع تأكيد التقويم الأكاديمي لفترة إجازة طويلة، يستعد الآباء والأطفال في جميع أنحاء الإمارات لموسم ممتد من الاحتفال والثقافة والمغامرة.
يؤكد التقويم الأكاديمي لوزارة التربية والتعليم أن إجازة الشتاء للعام الدراسي 2025-2026 ستستمر من 8 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، مما يوفر تقريبًا شهرًا كاملاً للعائلات لاستكشاف أفضل ما تقدمه الإمارات.
تقوم دبي، على وجه الخصوص، بتقديم كل ما في وسعها، حيث تستضيف تقويمًا مليئًا بالفعاليات التي تلبي جميع الأعمار والاهتمامات. يتميز الموسم الاحتفالي بمعالم رئيسية مثل سوق مدينت جميرا الاحتفالي، الذي عادة ما يستمر من 5 إلى 31 ديسمبر. يتميز هذا السوق التقليدي على الطراز الألماني بشجرة عيد الميلاد الشاهقة، ومنطقة قتال الثلج، وركوب العبرة الشهير مع سانتا.
وجهة أخرى يجب زيارتها هي مدينة الشتاء في إكسبو سيتي دبي، التي تحول ساحة الوصل الشهيرة إلى مركز احتفالي من 6 إلى 31 ديسمبر. يمكن للعائلات الاستمتاع بكهف سانتا، مصنع الألعاب، ركوب الكرنفال، وحفل إضاءة الشجرة الرائع.
للحصول على تجربة أكثر حميمية، يعود حي الشتاء في أبراج جميرا الإمارات من 13 إلى 28 ديسمبر، حيث يقدم سوق عيد الميلاد المؤقت المحبوب مع أكشاك الحرفيين، الطعام الاحتفالي، والترفيه الحي، في خلفية متحف المستقبل.
الأجواء الاحتفالية لا تقتصر على الأسواق والفعاليات المؤقتة. يمكن للعائلات أيضًا الاستمتاع بتجارب ثقافية فريدة مثل عرض الباليه الكلاسيكي للعطلات، كسارة البندق، في أوبرا دبي من ١٨ إلى ٢١ ديسمبر. تشمل أبرز الفعاليات الموسمية الأخرى عروضًا فريدة مثل فيلم Miracle on 34th Street في Aura Skypool، وفعالية Carols by Candlelight الجميلة في مدينة إكسبو.
تقدم Winter Wonderland في سكي دبي أيضًا الثلج الحقيقي، وكهف سانتا، وأنشطة احتفالية في المنتجع الوحيد للتزلج الداخلي في المنطقة.
تستضيف العاصمة أكبر احتفال شتوي لها، مهرجان الشتاء في ياس، في حديقة ياس غيتواي، والذي عادة ما يبدأ من منتصف ديسمبر.
هذا الحدث هو جنة للعائلات النشطة، حيث يضم ترامبولين، زيبلاين، حديقة قابلة للنفخ، واحتفالات إضاءة الأشجار اليومية. تستضيف حدائق ياس الترفيهية، بما في ذلك عالم فيراري وياس ووتر وورلد، برامج احتفالية خاصة، مما يجعلها وجهة مثالية لرحلة يومية أو عطلة نهاية الأسبوع.
تواصل الشارقة تقليدها في تنظيم فعاليات تركز على العائلة. غالبًا ما يتحول ميغا مول الشارقة إلى أرض عجائب شتوية سحرية، مع بيت الزنجبيل بالحجم الطبيعي وزخارف احتفالية.
في عجمان، يعد حدث الشتاء في عجمان في مرسى عجمان سوقًا موسميًا شهيرًا يجمع بين التسوق والترفيه في جو عائلي.
للعائلات التي تبحث عن مغامرة تتجاوز الأسواق، تقدم الإمارات الشمالية المناخ الشتوي المثالي للأنشطة الخارجية.
تعتبر رأس الخيمة مركزًا للمغامرات الجبلية، حيث يقدم جبل جيس مواقع تخييم مناسبة للعائلات ومعسكر مستكشفين بير غريلز الذي يوفر دورات البقاء وإقامة في كبائن جبلية.
تحتضن الإمارة أيضًا الموسم الاحتفالي مع فعاليات في المنتجعات، بما في ذلك ورش عمل لصنع بيوت الزنجبيل وصالونات سانتا.
الساحل الشرقي هو ملاذ للمشي لمسافات طويلة. قامت الفجيرة بتوسيع شبكة مسارات المشي المناسبة للعائلات، بما في ذلك وادي ثينة (وادي قوس قزح) والمسارات التي تضم حصون تاريخية.
تقدم خورفكان أيضًا مواقع تخييم جميلة على الشاطئ ومسار الربي الشهير للمشي في الطبيعة.
تقدم منتجعات الفجيرة وجبات غداء احتفالية وحفلات إضاءة الأشجار، بينما تستضيف خورفكان مهرجان البحر الشهير الذي يحتفل بالتراث البحري للمنطقة.
للعائلات التي تبحث عن طرق بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لقضاء العطلة الطويلة، تقدم الإمارات العديد من الأماكن العامة المثالية للنزهات والجلوس واللعب.
في دبي، توجه إلى شاطئ كايت للحصول على وصول مجاني إلى الرمال الناعمة والمناظر الحيوية ومنطقة مخصصة لأنشطة الأطفال. بدلاً من ذلك، تقدم مناطق السيف والفهيدي التاريخية نزهة مجانية وجميلة تعود بك في الزمن على طول الخور.
يقدم شاطئ كورنيش أبوظبي مساحات واسعة من الوصول المجاني إلى الشاطئ العام، مثالية للنزهات أو المشي عند غروب الشمس. للعائلات النشطة، توفر جزيرة الحديريات وصولاً مجانيًا إلى مسارات الدراجات والشواطئ العامة.
تعتبر مناطق الكورنيش في كل من الشارقة وعجمان شهيرة للنزهات العائلية المجانية. في الشارقة، يقدم واجهة المجاز المائية مناظر جميلة ومساحات مفتوحة للجلوس. في عجمان، يعد كورنيش عجمان مكانًا رئيسيًا للاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بنسيم الشتاء.
وتعد رأس الخيمة والفجيرة ملاذًا للأنشطة الطبيعية المجانية. وادي شوكة في رأس الخيمة هو مكان شهير للنزهات اليومية المجانية والمشي والتخييم.
في الفجيرة، يمكن للعائلات استكشاف العديد من مسارات المشي المجانية، مثل تلك القريبة من وادي ثينة، أو ببساطة الاستمتاع بالشواطئ العامة على طول الساحل الشرقي.
شتاء الإمارات: ٨ مواقع للتخييم حيث يمكنك نصب خيمة هذا الموسم عطلة شهرية في الإمارات: المدارس تنهي الامتحانات والرحلات قبل العطلة الشتوية عطلة المدارس في الإمارات: بعض الأهالي ينفقون ما يصل إلى ١٥٠٠ درهم أسبوعيًا على المخيمات المتوسطة المدة