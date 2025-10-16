"أطلس الطوارئ والأزمات" رؤية رقمية لتعزيز الجاهزية الوطنية الإماراتية

- تكامل جيومكاني: هي منصة جيومكانية شاملة تضم أكثر من 40 تطبيقًا تخصصيًا تغطي جميع مجالات المخاطر الوطنية.

- أدوات تحليلية متقدمة: توفر خرائط تفاعلية وتحليلية تعرض بصريًا المخاطر، والبنية التحتية، والموارد الحيوية، مما يدعم عمليات صنع القرار الاستراتيجي القائم على البيانات الدقيقة.

- رؤى تنبؤية: تمكّن المنصة فرق الهيئة وشركاءها من إجراء تحليلات تنبؤية متقدمة، وبناء سيناريوهات متعددة، وتقييم آثار المخاطر باستخدام أدوات تجيب عن الأسئلة الجوهرية (من؟ كيف؟ لماذا؟ كم؟ وأين؟)، مما يساعد على تحديد مستويات الجاهزية المثلى.