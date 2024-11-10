أطفال يركبون الدراجات في "دبي رايد"على شارع الشيخ زايد

بالنسبة لبعض الناس، كان الحدث جزءًا لا غنى عنه من حياتهم. يعيش برادلي كوبر وزوجته عائشة ما في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا وهما من رواد سباق دبي. ومع ذلك، كان هذا العام مميزًا - كانت هذه هي المرة الأولى التي يحضران فيها ابنهما كوبر البالغ من العمر عامًا واحدًا لركوب الخيل معهما. كان كوبر الصغير مرتديًا قميصًا أرجوانيًا وشورتًا أزرق وخوذة زرقاء، وكان مستيقظًا في الساعة 7 صباحًا. قال برادلي: "لقد استمتع حقًا بالسباق. أردنا أن يحظى بالتجربة التي نستمتع بها كثيرًا".