أطفال يركبون الدراجات في "دبي رايد"على شارع الشيخ زايد
انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من سباق دبي للدراجات الهوائية، الأحد 10 نوفمبر، بمسيرة نابضة بالحياة بقيادة شاحنات شرطة دبي الإلكترونية ومجموعة من سائقي التوصيل. وأضاءت أضواء صفارات الإنذار الزرقاء والبيضاء إلى جانب صناديق توصيل طلبات ذات اللون البرتقالي، لتشكل بداية ملونة مع ظهور ضوء النهار على شارع الشيخ زايد، وتحويله إلى مسار مذهل لركوب الدراجات الهوائية.
نزل الآلاف من راكبي الدراجات المحترفين والهواة إلى الشوارع - بعضهم ارتدى ملابسهم المهنية بينما ارتدى آخرون القمصان الأرجوانية التي تم توزيعها هذا العام، كجزء من حدث ركوب الدراجات الضخم، على المشاركين المسجلين. اختار آخرون ارتداء ملابس تتناسب مع موضوع معين.
بالنسبة للسائحة الإنجليزية "كاتي آيس"، كانت هذه تجربة فريدة من نوعها. خلال عطلتها هنا والإقامة في دبي مارينا، استقلت كاتي سيارة أجرة إلى نقطة البداية أمام متحف المستقبل حيث حصلت على دراجة مجانية من كريم. قالت: "كان من السهل جدًا الحصول على الدراجة والمشاركة في الرحلة. شارع الشيخ زايد واسع جدًا لدرجة أنه كان تجربة رائعة، على الرغم من وجود الكثير من الناس. كانت هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها شيئًا كهذا وفي العام المقبل، سأعود إلى دبي في نفس الوقت حتى أتمكن من القيام بذلك مرة أخرى".
قالت كاتي، التي وصلت إلى المدينة قبل بضعة أسابيع، إن تحدي اللياقة البدنية في دبي كان حافزًا كبيرًا لها. "لقد تخليت عن صالة الألعاب الرياضية والآن أذهب فقط إلى قرى اللياقة البدنية المختلفة. بالأمس كنت في حديقة زعبيل لحضور درس زومبا. أعتقد أن دبي بحاجة إلى القيام بذلك لأكثر من شهر واحد. إنه الشيء الأكثر روعة أن تحافظ على لياقتك البدنية".
راكبين منتظمين
بالنسبة لبعض الناس، كان الحدث جزءًا لا غنى عنه من حياتهم. يعيش برادلي كوبر وزوجته عائشة ما في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا وهما من رواد سباق دبي. ومع ذلك، كان هذا العام مميزًا - كانت هذه هي المرة الأولى التي يحضران فيها ابنهما كوبر البالغ من العمر عامًا واحدًا لركوب الخيل معهما. كان كوبر الصغير مرتديًا قميصًا أرجوانيًا وشورتًا أزرق وخوذة زرقاء، وكان مستيقظًا في الساعة 7 صباحًا. قال برادلي: "لقد استمتع حقًا بالسباق. أردنا أن يحظى بالتجربة التي نستمتع بها كثيرًا".
أحضرت العديد من العائلات أطفالها وصغارها في مقطورات ومقاعد دراجات، بينما اختار آخرون الصعود على دراجاتهم الصغيرة بأسرع ما يمكن لأرجلهم الصغيرة أن تحملها.
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كانت الطفلة جنة البالغة من العمر ثلاث سنوات متعبة بعد ركوب الدراجة لمسافة 5 كيلومترات تقريبًا، فاختارت إكمال الرحلة جالسة على مقعد الدراجة في الجزء الخلفي من دراجة والدها.
عاد رفاقنا مارك ولالا وأنج وديف وجويلين للمشاركة في هذا الحدث للعام الخامس على التوالي. وقال مارك: "هذا أحد أكثر الأحداث التي ننتظرها بفارغ الصبر هذا العام. غادرنا منزلنا في ديرة في الساعة 4.30 صباحًا للوصول إلى هنا للسباق في الوقت المحدد. وفي كل عام، نلتقط صورنا في نفس المكان. إنه بمثابة شهادة على رباطنا".
ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي يختبر فيها البعض هذه التجربة. التقت ستيفاني وميلدري، وهما من كولومبيا، والصينية ليندا في صالة الألعاب الرياضية وسرعان ما أصبحن صديقات. وفي هذا العام، قررن ممارسة رياضة اللياقة البدنية خارج صالة الألعاب الرياضية للمشاركة في سباق دبي للدراجات لأول مرة. وقالت ليندا: "كانت تجربة لا تصدق. في العام المقبل، نريد أن نعود ونفعل ذلك مرة أخرى".
لفات السرعة
للمرة الأولى، حظي العشرات من راكبي الدراجات بفرصة التسابق على طريق الشيخ زايد كجزء من فعالية دبي رايد. وانطلقت ميزة اللفات السريعة، التي تم تقديمها حصريًا لراكبي الدراجات ذوي الخبرة، في الساعة الخامسة صباحًا.
كانت هذه الجولات مفتوحة فقط لمن هم فوق سن 21 عامًا، وكان على المشاركين الحفاظ على متوسط سرعة 30 كيلومترًا في الساعة لركوب مسار شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كيلومترًا والذي يمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا والعودة. وكان مطلوبًا من الدراجين الخروج من المسار بحلول الساعة 6 صباحًا.
غادرت مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية، يطلق عليهم اسم راكبي الدراجات الهوائية في أبو ظبي، منازلهم في أبو ظبي في الساعة الثانية صباحًا للوصول إلى الجولة في الوقت المناسب لسباقات السرعة. بالنسبة لهم، كانت الميزة الجديدة واحدة من أكبر دوافعهم للقدوم. قال العضو نوشاد: "خلال سباق دبي المعتاد، يجب أن تكون حذرًا للغاية حيث يوجد العديد من راكبي الدراجات من مستويات مختلفة ومتوسط السرعة حوالي 20 كم / ساعة". "هذا العام كنا نفكر في تخطيه عندما سمعنا عن سباقات السرعة. كان ذلك دافعًا كبيرًا لنا".
وصلت المجموعة المكونة من 25 شخصًا بعد الساعة الرابعة صباحًا بقليل للمشاركة في جولات السرعة. وقال: "كانت التجربة الأكثر إثارة. قطعنا حوالي 24 كيلومترًا قبل أن يُطلب منا الخروج. لقد استمتعنا بها حقًا وجعلت الرحلة من أبو ظبي تستحق العناء".
وبعد انتهاء اللفات، انضمت المجموعة مرة أخرى إلى سباق دبي للدراجات الهوائية لمسافة 4 كيلومترات. وقال: "هذه واحدة من تجارب ركوب الدراجات المميزة التي لا يرغب أي راكب في تفويتها. لقد اخترنا مسار الـ 4 كيلومترات حتى نتمكن من ركوب الدراجات الهوائية عبر جميع المعالم الرئيسية".