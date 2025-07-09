أطفال رأس الخيمة يكتشفون التراث في مخيم صيفي

وقال الشحي إنه رأى فجوة في البرامج الموسمية المفيدة للأطفال وأراد أن يخلق شيئًا جذابًا وتعليميًا.

وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها الجمعية مثل هذا البرنامج، إلا أنه قال إن التجربة جاءت بمساعدة الداعمين المحليين، وهو يأمل الآن في نقل ورش عمل مماثلة إلى المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.

مريم، أم لفتاتين تشاركان في المخيم، قالت إن البرنامج كان تغييرًا إيجابيًا عن الأنشطة الصيفية المعتادة. وأضافت: "أحاول كل عام تسجيلهما في نشاط مفيد، حتى لو كان في إمارة أخرى".

تشارك ابنتاها، أفنان (١١ عامًا) وبشرى (٨ أعوام)، الآن في هذا المخيم الصيفي، الذي يُعلّم مهاراتٍ متنوعة، من الأشغال اليدوية إلى الإسعافات الأولية ودروس القرآن الكريم. قالت: "هذه مهارات حياتية أساسية. أنا سعيدةٌ بقضاء وقتٍ في فعل شيءٍ يُعلّمهما حقًا".

كما سلّطت مريم الضوء على الجانب الاجتماعي للمخيم. فمع حضور أبناء عمومتها وجيرانها، ازداد حماس بناتها للمشاركة. وأضافت: "يزداد حماسهن للتفاعل مع الوجوه المألوفة".

بجدوله اليومي المتنوع ومزيجه من التعلم الداخلي والخارجي، يقدم المخيم أكثر من مجرد ترفيه، بل هو جهد مجتمعي للحفاظ على التراث. ويأمل المنظمون أن يكون هذا مجرد بداية لمبادرة طويلة الأمد لضمان ألا يقتصر الأمر على تذكر التقاليد الإماراتية فحسب، بل أن تعيشها الأجيال القادمة.