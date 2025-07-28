أطفال الشارقة يعيدون إحياء قصص كليلة ودمنة عبر رحلة إبداعية بالذكاء الاصطناعي

انسوا قصص النوم التقليدية في مخيم الصيفي لبيت الحكمة في الشارقة، فجيل اليوم يستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء تلك القصص من الأساس. السرد القصصي المعزز بالذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة، حيث يحول الأطفال حكايات الحيوانات القديمة في "كليلة ودمنة" إلى عالم رقمي نابض بالحياة من إبداعاتهم الخاصة، سواء عبر الرسوم المتحركة المخصصة أو الأصوات المُركَّبة وحتى العروض المجسمة.

استنادًا إلى الاستجابة المتحمسة من المشاركين وأولياء الأمور، يستكشف بيت الحكمة خططًا للتوسع الكبير، تشمل ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي تركز على تصميم الألعاب، والرسوم المتحركة، والقصص التفاعلية. كما تتضمن الخطط توسيع البرنامج ليشمل المزيد من الفئات العمرية مع مستويات متفاوتة تتناسب مع مهارات مختلفة.

يربط المخيم بين التراث العربي والتكنولوجيا المتقدمة، ملهمًا الشباب من خلال حكمة وحكايات ماضيهم الثقافي، وفي الوقت ذاته يُعرّفهم بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

يركز البرنامج على "كليلة ودمنة"، التحفة الأدبية التي يبلغ عمرها 1500 عام، والتي تتيح للمشاركين الشباب تكريم قصصها ودروسها، مع إشعال صلتها بعصرنا الحالي.