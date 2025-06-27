أطفال الإمارات ووطأة أخبار الحرب: كيف نحميهم نفسياً؟

مع هيمنة أخبار الصراع بين إيران وإسرائيل على القنوات الإعلامية، يتعرض الأطفال في الإمارات بشكل متزايد لصور وعناوين ومحادثات الكبار المزعجة التي قد تتجاوز قدرتهم العاطفية.

يحث خبراء الصحة العقلية الآباء على بدء مناقشات مناسبة للعمر لمساعدة الأطفال على فهم ما يرونه ويسمعونه.

بدلاً من انتظار الأطفال لطرح الأسئلة، خاصة عندما قد يشعرون بالخوف أو الارتباك بالفعل، يُشجع الآباء على بدء المحادثة بلطف. يمكن لبيان بسيط مثل: "ربما سمعت الناس يتحدثون عن أشياء خطيرة تحدث في العالم. إذا شعرت بالقلق أو الارتباك في أي وقت، فأنا هنا دائمًا للتحدث"، أن يقطع شوطًا طويلاً في بناء شعور بالأمان والانفتاح العاطفي.

قالت غاياتري جوفيند غاجام، أخصائية علم النفس السريري في مركز أستر دي واي يو لتنمية الطفل، لـ "خليج تايمز": "يساعد بدء هذه المحادثات مبكرًا على منع الأطفال من تكوين استنتاجات مضللة بناءً على وسائل التواصل الاجتماعي أو المحادثات التي يسمعونها بالصدفة".

ردود الفعل حسب العمر

أوضحت غاجام أن استجابات الأطفال للحرب والصراع تختلف بشكل كبير بناءً على مرحلتهم التنموية:

أقل من 7 سنوات: يفسر الأطفال الصغار العالم إلى حد كبير من خلال الخيال. بدون فهم واضح للجغرافيا، قد يرون الأحداث البعيدة كتهديدات فورية.

من 7 إلى 12 سنة: مع تطور التفكير المنطقي، يبدأ الأطفال في فهم السبب والنتيجة، مما قد يثير القلق، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأحباء.

المراهقون: يعالج المراهقون الأبعاد الأخلاقية للحرب بشكل أعمق. قد يستجيبون بالإحباط أو الحزن أو الغضب أو الرغبة في اتخاذ إجراء بينما يشعرون أيضًا بالعجز.

وأشارت إلى أنه من المهم الاعتراف بما يشعر به الأطفال. وأضافت: "يمكن للتأكيدات البسيطة مثل 'لا بأس أن تشعر بالخوف' أو 'أتفهم أن هذا مربك' أن تكون داعمة جدًا".