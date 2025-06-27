أطفال الإمارات ووطأة أخبار الحرب: كيف نحميهم نفسياً؟

مع هيمنة أخبار الصراع بين إيران وإسرائيل على القنوات الإعلامية، يتعرض الأطفال في الإمارات بشكل متزايد لصور وعناوين ومحادثات الكبار المزعجة التي قد تتجاوز قدرتهم العاطفية.
يحث خبراء الصحة العقلية الآباء على بدء مناقشات مناسبة للعمر لمساعدة الأطفال على فهم ما يرونه ويسمعونه.
بدلاً من انتظار الأطفال لطرح الأسئلة، خاصة عندما قد يشعرون بالخوف أو الارتباك بالفعل، يُشجع الآباء على بدء المحادثة بلطف. يمكن لبيان بسيط مثل: "ربما سمعت الناس يتحدثون عن أشياء خطيرة تحدث في العالم. إذا شعرت بالقلق أو الارتباك في أي وقت، فأنا هنا دائمًا للتحدث"، أن يقطع شوطًا طويلاً في بناء شعور بالأمان والانفتاح العاطفي.
قالت غاياتري جوفيند غاجام، أخصائية علم النفس السريري في مركز أستر دي واي يو لتنمية الطفل، لـ "خليج تايمز": "يساعد بدء هذه المحادثات مبكرًا على منع الأطفال من تكوين استنتاجات مضللة بناءً على وسائل التواصل الاجتماعي أو المحادثات التي يسمعونها بالصدفة".
أوضحت غاجام أن استجابات الأطفال للحرب والصراع تختلف بشكل كبير بناءً على مرحلتهم التنموية:
أقل من 7 سنوات: يفسر الأطفال الصغار العالم إلى حد كبير من خلال الخيال. بدون فهم واضح للجغرافيا، قد يرون الأحداث البعيدة كتهديدات فورية.
من 7 إلى 12 سنة: مع تطور التفكير المنطقي، يبدأ الأطفال في فهم السبب والنتيجة، مما قد يثير القلق، خاصة فيما يتعلق بسلامة الأحباء.
المراهقون: يعالج المراهقون الأبعاد الأخلاقية للحرب بشكل أعمق. قد يستجيبون بالإحباط أو الحزن أو الغضب أو الرغبة في اتخاذ إجراء بينما يشعرون أيضًا بالعجز.
وأشارت إلى أنه من المهم الاعتراف بما يشعر به الأطفال. وأضافت: "يمكن للتأكيدات البسيطة مثل 'لا بأس أن تشعر بالخوف' أو 'أتفهم أن هذا مربك' أن تكون داعمة جدًا".
حذر الدكتور شاجو جورج، طبيب نفسي في المستشفى الحديث الدولي بدبي، من أن الأطفال قد يظهرون علامات الضيق العاطفي بعد التعرض لوسائل الإعلام أو المناقشات في المنزل. وقال: "إذا أصبح الطفل قلقًا بشكل غير عادي، أو طرح أسئلة متكررة تتعلق بالسلامة، أو انسحب من الأنشطة، فقد يشير ذلك إلى أنه يشعر بالإرهاق".
ونصح الآباء بترك الأطفال يوجهون عمق المحادثة. "أجب على أسئلتهم بصدق وببساطة - وبقدر ما يريدون معرفته فقط. تجنب مشاركة توترك أو استخدام لغة تثير الخوف".
يمكن أن تكون مصطلحات مثل "الناس يقتلون بعضهم البعض" أو "هذا يمكن أن يصبح حربًا عالمية ثالثة" مؤلمة. بدلاً من ذلك، يقترح الخبراء تسليط الضوء على الجهود الإنسانية، مثل الأطباء وحفظة السلام وعمال الإغاثة، لنمذجة التعاطف والمرونة.
شدد الدكتور سوميت لاخانبال، أخصائي طب الأطفال في عيادة أستر، ليوان، على أهمية الطمأنينة. وقال: "يحتاج الأطفال إلى سماع أنهم آمنون، وأن السلام سيعود، وأن البالغين يعملون على حل الوضع". وشجع الآباء على استخدام لغة بسيطة وصادقة ومراقبة تعرض أطفالهم لوسائل الإعلام عن كثب.
وأضاف: "كن واعيًا للمحتوى الرسومي وقلل من كمية الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستهلكها أطفالك. من المهم أيضًا مراقبة التغيرات في أنماط النوم، أو الشهية، أو السلوك العام".
يوصي الخبراء بعدة استراتيجيات لمساعدة الأطفال على الشعور بالأمان العاطفي خلال الأوقات المضطربة:
تعزيز الأمان في المنزل: ذكر الأطفال بأن منزلهم مكان آمن.
الحفاظ على الروتين اليومي: تساعد القدرة على التنبؤ الأطفال على الشعور بمزيد من السيطرة.
كن متاحًا عاطفيًا: استمع، صحح مشاعرهم، وقدم الراحة.
قلل من تعرضك للأخبار حول الأطفال: يمكن أن تؤثر ردود أفعالك على ردود أفعالهم.
شارك القصص المليئة بالأمل: ناقش الأفراد الذين يحدثون تأثيرًا إيجابيًا ويساعدون الآخرين.
شجع أعمال اللطف الصغيرة: يمكن أن يساعد التبرع بالألعاب، أو كتابة ملاحظات الأمل، أو المشاركة في مبادرات السلام المدرسية الأطفال على الشعور بالتمكين.
غالبًا ما يأخذ الأطفال إشاراتهم العاطفية من البالغين من حولهم. عندما يظل الآباء هادئين، ومتسقين، ومتعاطفين، فإنهم يساعدون أطفالهم على تطوير المرونة.
إذا استمر الطفل في إظهار علامات الضيق أو القلق، ينصح الخبراء بطلب الدعم من أخصائي علم نفس الأطفال أو أخصائي الصحة العقلية. يمكن للتدخل المبكر أن يمنع الإجهاد العاطفي طويل الأمد ويساعد الأطفال على التعامل مع المشاعر المعقدة بطريقة صحية ومدعومة.