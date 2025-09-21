أطباق حلال وأجنحة واسعة: الرحلات البحرية تجذب الأسر الإماراتية والخليجية بتجارب مميزة

وقال "منذ ذلك الحين، نرحب بمزيج من ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي كل عام، الذين يقدرون الإيماءات مثل الطاقم الناطق باللغة العربية، والدعم العربي في البوصلة اليومية، والحلويات الخالية من الكحول في مطاعمنا، من بين أمور أخرى"، مضيفًا أن هذه التكيفات الثقافية تشجع المزيد من الضيوف من الشرق الأوسط على تجربة الرحلات البحرية.