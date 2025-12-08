أطباء: ضرورة فحص ضغط الدم في مدارس الإمارات لارتفاع الحالات لدى المراهقين

يدعو الخبراء في الإمارات المدارس إلى إجراء فحوصات ضغط الدم بعد أن وجدت دراسة أن حالات ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين والمراهقين قد تضاعفت تقريبًا في السنوات العشرين الماضية على مستوى العالم.

وأشار الكثيرون إلى إن الزيادة تشير إلى أزمة صحية عامة متزايدة جذورها في السمنة والنظام الغذائي السيئ والروتين الخامل والوقت المفرط أمام الشاشات.