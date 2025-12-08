أطباء: ضرورة فحص ضغط الدم في مدارس الإمارات لارتفاع الحالات لدى المراهقين

يدعو الخبراء في الإمارات المدارس إلى إجراء فحوصات ضغط الدم بعد أن وجدت دراسة أن حالات ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين والمراهقين قد تضاعفت تقريبًا في السنوات العشرين الماضية على مستوى العالم.
وأشار الكثيرون إلى إن الزيادة تشير إلى أزمة صحية عامة متزايدة جذورها في السمنة والنظام الغذائي السيئ والروتين الخامل والوقت المفرط أمام الشاشات.
وقال الدكتور نعيم حسن فتا، أخصائي أمراض القلب في عيادة أستر، بر دبي: “نحن نرى بانتظام حالات جديدة من ارتفاع ضغط الدم بين المراهقين والشباب في أوائل العشرينات أيضًا”. “يجب أن يصبح تقييم ضغط الدم جزءًا من الفحص الروتيني ليس فقط في المدارس ولكن في الكليات وأماكن العمل.”
وجد تحليل شامل عالمي نُشر في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health أن انتشار ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين ارتفع من 3.2 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 6.2 في المائة في عام 2020، مما يؤثر على أكثر من 114 مليون شاب حول العالم.
وفقًا للدكتور هشام تايل، استشاري أمراض القلب في مستشفى إنترناشونال مودرن دبي، يمكن أن تكون فحوصات ضغط الدم في المدارس تحوّلية. “تمامًا كما تراقب المدارس الرؤية والسمع، فإن إضافة فحص ضغط الدم سيسمح بالكشف المبكر والإحالة”، وقال: “نظرًا للطبيعة الصامتة لارتفاع ضغط الدم، الذي غالبًا ما يكون بدون أعراض، يمكن للبرامج المدرسية أن تكتشف الحالات قبل ظهور المضاعفات.”
ومع ذلك، أشار الدكتور سوانش ميشرام، أخصائي طب الأطفال في مركز NMC رويال فاميلي الطبي، إلى أنه لم يواجه زيادة مقلقة في الحالة بين مرضاه. “خلال ممارستي السريرية، لم أواجه هذه الحالة بشكل شائع جدًا بين الأطفال في الإمارات”، قال. “قد يكون السبب أنني أرى في الغالب الأطفال الأصغر سنًا. ومع ذلك، أعلم أنها أصبحت أكثر شيوعًا بين المراهقين.”
بينما يعتبر ارتفاع ضغط الدم غالبًا حالة تصيب البالغين، يحذر الأطباء من أن ارتفاع ضغط الدم في الطفولة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مدى الحياة وأمراض القلب ومشاكل الكلى. نظرًا لأنه عادة ما يكون بدون أعراض، يمكن أن يظل غير مكتشف لسنوات. يقول المتخصصون إن نمط الحياة الحالي للعديد من الشباب يظل عاملًا مهيمنًا.
وفقًا للدكتور نعيم، "90 في المائة" من الحالات يبدو أنها ناتجة عن أسباب متعلقة بنمط الحياة. وقال: “يبدو أن المحركات الرئيسية هي تناول الأطعمة المصنعة بكثرة، خاصة تلك الغنية بالملح والسكر، وقلة ممارسة الرياضة، والسمنة، والضغط المرتبط بالعمل أو الدراسة أو المهنة”.
أشار الدكتور سوانش إلى أن نمط الحياة الذي يغلب عليه الجلوس وقلة النشاط البدني يلعبان أيضًا دورًا. وقال: “الأطفال لديهم وقت شاشة أكثر الآن”. “العديد من المدارس لديها ساعات طويلة بسبب عوامل مختلفة، لذا يحصل الأطفال على وقت أقل للراحة واللعب. يتم استغلال بقية وقتهم في الواجبات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي العديد من المناطق السكنية على مناطق لعب مناسبة.”
يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم نوبات قلبية وفشل القلب وسكتات دماغية لدى المراهقين، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض الأيضية مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2. على الرغم من زيادة ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين، يقول الخبراء إنه لا يزال هناك وقت للعمل.
قال الدكتور هشام إن ارتفاع ضغط الدم في الطفولة غالبًا ما يكون قابلاً للعكس. وقال: “يمكن أن يؤدي فقدان الوزن، والأنظمة الغذائية الصحية، والتمارين الرياضية المنتظمة، وتقليل وقت الشاشة إلى تطبيع ضغط الدم”. “على عكس البالغين، فإن الأنظمة القلبية الوعائية للأطفال أكثر تكيفًا، مما يجعل التدخل المبكر فعالًا للغاية.”
وأضاف الدكتور نعيم أن ارتفاع ضغط الدم في الطفولة هو تهديد متزايد، ولكنه أيضًا يمكن الوقاية منه. وقال: “مع الوعي، والكشف المبكر، وتغييرات نمط الحياة، يمكننا قلب الموازين على هذا الوباء الصامت”.