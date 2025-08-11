أطباء بالإمارات: ارتفاع حاد في الأمراض المرتبطة بالحرارة خلال الصيف

تذكرت الدكتورة فوكوفيتش حالة حرجة لعامل خارجي في منتصف العمر انهار وتجاوزت درجة حرارته 40 درجة مئوية، وظهرت عليه علامات ارتباك وفقدان للوعي، وهي أعراض شائعة لضربة الشمس. وقالت: "احتاج إلى دخول المستشفى فورًا، وتدابير تبريد، ومراقبة في وحدة العناية المركزة. لحسن الحظ، تعافى، لكن ذلك كان تذكيرًا صارخًا بمدى سرعة تفاقم ضربة الشمس إذا لم تُعالج على الفور".