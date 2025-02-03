أطباء الإمارات يحثون المعتمرين على التطعيمات الوقائية

وأضافت أن "هذا هو الوقت الذي يسافر فيه كثير من الناس إلى مكة لأداء مناسك العمرة، مما يزيد من تعرضهم لمختلف مسببات الأمراض، بما في ذلك عدوى المكورات السحائية". وتابعت: "هناك لقاحات محددة لهذه الأمراض. وعلى أولئك الذين يخططون لزيارة مكة استشارة عيادات الرعاية الصحية الأولية، وإبلاغهم بخطط سفرهم، وتلقي التطعيمات اللازمة. وتشمل هذه التطعيمات الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والمكورات السحائية، وغيرها".