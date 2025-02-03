أطباء الإمارات يحثون المعتمرين على التطعيمات الوقائية
مع استعداد آلاف المقيمين لأداء مناسك العمرة، يؤكد الخبراء الطبيون في الإمارات العربية المتحدة على أهمية التطعيمات للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة.
وأكد الأطباء على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في ظل توقعات بارتفاع أعداد الحجاج.
وكان خبراء في المجال الطبي يتحدثون في النسخة الرابعة والعشرين من معرض ميدلاب الشرق الأوسط، الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 6 فبراير. ويشارك في الحدث أكثر من 800 عارض من أكثر من 40 دولة، ويعرضون أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية.
مع اقتراب شهر رمضان من الأول من مارس/آذار، من المتوقع زيادة ملحوظة في سفر الحجاج، حيث يعتبر الشهر الكريم على نطاق واسع الوقت الأكثر أهمية روحياً للمسلمين لأداء العمرة. لذلك، ينصح المتخصصون الطبيون المقيمين باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، بما في ذلك التطعيمات الموصى بها، لضمان حج آمن وصحي.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز على هامش معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025، أكدت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني، ورئيس قسم علم الأمراض السريرية في كليفلاند كلينك أبوظبي، ورئيسة جمعية الكيمياء السريرية الإماراتية، على أهمية التطعيم خلال هذا الموسم.
وأضافت أن "هذا هو الوقت الذي يسافر فيه كثير من الناس إلى مكة لأداء مناسك العمرة، مما يزيد من تعرضهم لمختلف مسببات الأمراض، بما في ذلك عدوى المكورات السحائية". وتابعت: "هناك لقاحات محددة لهذه الأمراض. وعلى أولئك الذين يخططون لزيارة مكة استشارة عيادات الرعاية الصحية الأولية، وإبلاغهم بخطط سفرهم، وتلقي التطعيمات اللازمة. وتشمل هذه التطعيمات الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والمكورات السحائية، وغيرها".
وسلطت الدكتورة عبد الوارث الضوء أيضًا على نظام الاستعداد القوي الذي تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأوبئة المستقبلية.
وأضافت أن "الإمارات تشارك بشكل فعال في برنامج المراقبة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تقوم كافة المختبرات في الدولة بمراقبة مسببات الأمراض واختبار عينات المرضى من مختلف المستشفيات، ويتم إرسال بعض هذه العينات إلى مختبر المراقبة الوطني، حيث يقوم الخبراء بتحليل وتصنيف سلالات مختلفة، مثل الإنفلونزا، خاصة خلال مواسم الذروة مثل الآن".
"إذا تم اكتشاف مسبب مرض جديد، يقوم المختبر بتسلسله وإبلاغه إلى منظمة الصحة العالمية، مع تفصيل الأعراض التي لوحظت لدى المرضى. وهذا يسمح لمختبرات منظمة الصحة العالمية بإجراء مزيد من التحقيقات وتوصيف المسبب المرضي."
وأكدت عبد الوارث أن دولة الإمارات تواصل التزامها بحماية الصحة العامة من خلال ضمان التطعيمات في الوقت المناسب والحفاظ على نظام قوي لمراقبة الأمراض.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هبة الحميدان، مديرة ورئيسة قسم طب المختبرات وعلم الأمراض في مؤسسة الصحة بدبي، أن الدولة لديها خطة استراتيجية يتم تنفيذها استعداداً لأي حالة طبية غير متوقعة.
وقالت: "بصفتي طبيبة متخصصة في طب نقل الدم، لاحظت تحولًا واضحًا نحو الحفاظ على مخزون استراتيجي من الدم لضمان الاستعداد لاحتياجات الإمدادات المستقبلية. خلال الوباء، كان إمدادات الدم محدودة بسبب انخفاض إقبال المتبرعين في مراكز التجميع. وبينما تمكنا من التغلب على هذا التحدي من خلال تدابير مختلفة، فإننا نتخذ الآن نهجًا أكثر استباقية.
وأضافت أن "هذا يشمل الحفاظ على احتياطي استراتيجي من الدم المجمد وتنفيذ خطط طوارئ إضافية. لقد كان الوباء بمثابة جرس إنذار لقطاع الرعاية الصحية، حيث سلط الضوء على أهمية الاستعداد ليس فقط لتفشي الأمراض المعدية ولكن لأي أزمة محتملة".