أطباء الإمارات: قشرة الرأس تتفاقم في الشتاء بسبب الجفاف

وأضافت الدرديري: "في بعض الأحيان، يتناوب الجلد بين الجفاف الشديد أو الزيتية الشديدة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة. كما يمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من قشرة الرأس. وهي أكثر شيوعًا عند البالغين بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على إنتاج الزيت في فروة الرأس. ولكن يمكن أن يصاب الأطفال بقشرة الرأس بسبب جفاف الجلد أو العدوى الفطرية أو حالات فروة الرأس مثل قشرة الرأس عند الرضع".