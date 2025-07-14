أطباء الإمارات: صيف الأطفال ليس قائمة مهام.. ارحموا صغاركم من "احتراق" العطلة

يسلط الأطباء في الإمارات العربية المتحدة الضوء على أن الاندفاع المستمر لملء كل ساعة من يوم طفلك بالتعلم المنظم والأنشطة قد يؤثر بصمت على صحته العقلية والجسدية.

يأتي هذا التحذير في أعقاب منشور على إنستغرام لماري كاثرين، ممرضة ممارسة أطفال ومُدربة في الولايات المتحدة الأمريكية وأم (the.mom.np@)، التي ذكّرت الآباء بأن مرحلة الطفولة ليست قائمة مهام.

كتبت مؤخرًا: "إذا كان جدول أنشطة/رياضات أطفالك في سن الابتدائية وما دونها لا يزال يسمح بـ: الراحة، اللعب الحر، وجبات الطعام العائلية، وروتين وقت النوم... فربما تكون الأمور على ما يرام."

وتابعت: "لكن معظم العائلات التي أراها في حياتي الشخصية وفي الممارسة العملية، تبالغ في جدولة الأنشطة لدرجة أن العديد من هذه العلامات الخضراء تُضحى بها، وهذا كثير جدًا."

ضرر أكبر من النفع

بالإضافة إلى ذلك، في دراسة نُشرت في عدد فبراير 2024 من مجلة Economics of Education Review، اكتشف ثلاثة اقتصاديين من جامعة جورجيا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه عندما يثقل كاهل الطلاب بالواجبات المنزلية والأنشطة اللاصفية، فإن "الساعة الأخيرة" لم تعد تساهم في تحسين قدراتهم. بل إن هذه الالتزامات تؤثر سلبًا على صحتهم العقلية، مما يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب والغضب.

مع إغلاق المدارس لقضاء العطلة الصيفية الطويلة في يونيو، سارع الآباء العاملون إلى تسجيل أطفالهم في مجموعة من الأنشطة - من الروبوتات إلى مخيمات كرة القدم ودروس السباحة إلى دروس البيانو والبرمجة.

على الرغم من أن القصد غالبًا هو إبقاء الأطفال منشغلين وبعيدًا عن الشاشات، يؤكد الأطباء في جميع أنحاء البلاد أن الجدول الزمني المزدحم قد يسبب ضررًا أكثر من النفع.

قالت الدكتورة حنان قنديل، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "إن الإفراط في جدولة الأنشطة للأطفال أمر شائع خلال العطلات الصيفية في الإمارات العربية المتحدة". وأضافت: "من الجيد للأطفال أن يشعروا بالملل في بعض الأحيان حتى يتمكنوا من ابتكار أفكارهم الإبداعية الخاصة للتعامل مع مللهم".