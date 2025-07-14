أطباء الإمارات: صيف الأطفال ليس قائمة مهام.. ارحموا صغاركم من "احتراق" العطلة

يسلط الأطباء في الإمارات العربية المتحدة الضوء على أن الاندفاع المستمر لملء كل ساعة من يوم طفلك بالتعلم المنظم والأنشطة قد يؤثر بصمت على صحته العقلية والجسدية.
يأتي هذا التحذير في أعقاب منشور على إنستغرام لماري كاثرين، ممرضة ممارسة أطفال ومُدربة في الولايات المتحدة الأمريكية وأم (the.mom.np@)، التي ذكّرت الآباء بأن مرحلة الطفولة ليست قائمة مهام.
كتبت مؤخرًا: "إذا كان جدول أنشطة/رياضات أطفالك في سن الابتدائية وما دونها لا يزال يسمح بـ: الراحة، اللعب الحر، وجبات الطعام العائلية، وروتين وقت النوم... فربما تكون الأمور على ما يرام."
وتابعت: "لكن معظم العائلات التي أراها في حياتي الشخصية وفي الممارسة العملية، تبالغ في جدولة الأنشطة لدرجة أن العديد من هذه العلامات الخضراء تُضحى بها، وهذا كثير جدًا."
بالإضافة إلى ذلك، في دراسة نُشرت في عدد فبراير 2024 من مجلة Economics of Education Review، اكتشف ثلاثة اقتصاديين من جامعة جورجيا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه عندما يثقل كاهل الطلاب بالواجبات المنزلية والأنشطة اللاصفية، فإن "الساعة الأخيرة" لم تعد تساهم في تحسين قدراتهم. بل إن هذه الالتزامات تؤثر سلبًا على صحتهم العقلية، مما يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب والغضب.
مع إغلاق المدارس لقضاء العطلة الصيفية الطويلة في يونيو، سارع الآباء العاملون إلى تسجيل أطفالهم في مجموعة من الأنشطة - من الروبوتات إلى مخيمات كرة القدم ودروس السباحة إلى دروس البيانو والبرمجة.
على الرغم من أن القصد غالبًا هو إبقاء الأطفال منشغلين وبعيدًا عن الشاشات، يؤكد الأطباء في جميع أنحاء البلاد أن الجدول الزمني المزدحم قد يسبب ضررًا أكثر من النفع.
قالت الدكتورة حنان قنديل، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "إن الإفراط في جدولة الأنشطة للأطفال أمر شائع خلال العطلات الصيفية في الإمارات العربية المتحدة". وأضافت: "من الجيد للأطفال أن يشعروا بالملل في بعض الأحيان حتى يتمكنوا من ابتكار أفكارهم الإبداعية الخاصة للتعامل مع مللهم".
في العيادات عبر الإمارات، ظهر نمط يتكرر كل صيف: المزيد من الأطفال يشكون من الصداع، والإرهاق، واضطراب النوم، وحتى آلام المعدة الناتجة عن التوتر. يوضح الأطباء أن هذه كلها علامات على الإرهاق، وغالبًا ما تنتج عن الكثير من الهيكلة والقليل من الراحة.
وتعدد قنديل العديد من المؤشرات الرئيسية: "التعب أو انخفاض الطاقة على الرغم من النوم ليلة كاملة، والالتهابات المتكررة بسبب ضعف المناعة، وتقلبات المزاج، والقلق حول الأنشطة المحددة بوقت، وحتى عدم الاهتمام بالهوايات التي كانوا يحبونها سابقًا".
كما أعربت الدكتورة ماماتا بوثرا، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث بدبي، عن مخاوف مماثلة. "في كل صيف، نرى المزيد من الأطفال يظهرون علامات الإرهاق - التعب، وسوء النوم، والتهيج، والانسحاب العاطفي. في الإمارات، يسجل العديد من الآباء أطفالهم في مخيمات ودروس متعددة، ولكن الكثير من التنظيم يمكن أن يكون مرهقًا."
أضافت بوثرا: "يحتاج الأطفال إلى التوازن - ليس فقط لتجنب الإرهاق، بل أيضًا لتحقيق الرفاهية العقلية والعاطفية."
أكد الخبراء أن الوقت غير المنظم أحيانًا، سواء كان يتضمن أحلام اليقظة، أو الرسم، أو مجرد الاستلقاء على الأريكة مع كتاب، يلعب أيضًا دورًا حيويًا في الإبداع والتنظيم العاطفي.
تضيف الدكتورة برجس سلطانة، طبيبة نفسية في مستشفى NMC التخصصي في النهدة، أن الإرهاق، الشائع حتى لدى البالغين، يُرى بشكل متزايد لدى الأطفال الصغار. "الطفل الذي لديه جدول زمني مفرط هو طفل مزاجي وسريع الانفعال، وسيبدو باهتًا عند إعادة فتح المدارس." كما شجعت على إشراك الأطفال في التخطيط لجداولهم الزمنية. "أفضل طريقة لتجنب ذلك هي إشراك طفلك في عملية اتخاذ القرار وإشراك الأنشطة المريحة والممتعة والمثرية للأطفال. كل طفل فريد من نوعه، لذا فإن الخطط المخصصة ستفيد الطفل، خاصة في تحقيق التوازن وتجنب الإفراط في الجدولة."
يؤكد الخبراء أن الصيف يجب أن يكون مزيجًا من التعلم والترفيه. توصي قنديل بإنشاء روتين مرن لا يتضمن أكثر من نشاط واحد أو اثنين منظمين في اليوم. "بدلوا المخيمات عالية الطاقة بهوايات أكثر هدوءًا مثل الفن أو القراءة. راقبوا مزاج طفلكم ومستويات طاقته. إذا بدوا متعبين أو متوترين باستمرار، قللوا من بعض الأنشطة. تجنبوا تسجيل الأطفال في فصول دراسية متتالية إلا إذا كانوا متحمسين ويتأقلمون جيدًا."
تقترح بوثرا تقسيم اليوم إلى ثلاثة أجزاء. "ثلث للمخيمات أو الفصول الدراسية، ثلث للحركة أو اللعب، وثلث للراحة أو وقت العائلة."
نصيحة عملية أخرى هي الاستفادة القصوى من ساعات الصباح الباكر. "استفيدوا من الصباح الباكر: الساعات الأولى من الصباح بين 7 صباحًا و10 صباحًا مثالية للأطفال لحرق طاقتهم، لذا استغلوا هذا الوقت بذكاء، للسماح للأطفال بممارسة نشاطهم البدني،" قالت قنديل. "ثم اتركوا بقية اليوم يمر مع بعض أوقات الهدوء."
بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا على وجه الخصوص، يمكن أن توفر لقاءات اللعب أو قضاء الوقت في الحدائق العامة قيمة تعادل البرنامج المنظم. تساعد هذه الأجواء الاجتماعية غير المستعجلة على تطوير المهارات الشخصية بشكل عضوي ودون ضغط.
"اختاروا الجودة على الكمية،" نصحت قنديل. "بدلًا من خمسة مخيمات قصيرة مختلفة، اختاروا واحدًا أو اثنين يقدمان تجربة متكاملة مع فترات راحة ووقت للعب مضمنة."