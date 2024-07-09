أطباء: ارتفاع ملحوظ في حالات الأنفلونزا الصيفية بالإمارات
يبدو أن الأنفلونزا وهي الفيروس المسؤول عادة عن معظم نزلات البرد في فصل الشتاء مستمرة حتى فصل الصيف هذا العام، وفي العادة تكون هذه الفترة خالية من الأنفلونزا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الأطباء أنّ "التغيرات في نمط الطقس" يمكن أن تكون أحد الأسباب وراء ذلك، وأضافوا أنه في بعض الأحيان، قد يساهم السفر الدولي وقدوم السياح أيضاً في انتقال سلالات الأنفلونزا.
وقالت الدكتورة هند مكي، طبيبة عامة في عيادة "أمان" للعافية بدبي: "أبلغ الكثير من الأطباء في الإمارات عن ارتفاع حالات الأنفلونزا منذ بداية الصيف، مما يثير المخاوف بشأن موسم الأنفلونزا الصيفي المحتمل. في العادة، تصل حالات الأنفلونزا إلى ذروتها في دولة الإمارات خلال الأشهر الباردة، من أكتوبر إلى فبراير".
الأسباب قيد الدراسة
وأكد الاطباء أنّ الأسباب الدقيقة وراء حالات الأنفلونزا هذا الصيف لا تزال قيد البحث.
وأضافت الدكتورة مكي: "السفر في الصيف يمكن أن يعرض الناس لسلالات مختلفة من الأنفلونزا المنتشرة في أماكن أخرى من العالم. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور سلالات جديدة بين سكان الإمارات العربية المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة في الحالات. ومن الممكن أيضاً أن تكون سلالة الأنفلونزا السائدة المنتشرة هذا العام معدية بشكل خاص أو تسبب مرضاً أكثر خطورة. ويمكن أن يساهم هذا في ارتفاع الحالات بغض النظر عن الموسم."
وقالت الدكتورة ميس موفق، أخصائية الطب الباطني في مستشفى جامعة ثومبي، أنّ العيادة التي تعمل فيها قد شهدت أيضاً "زيادة ملحوظة في حالات الأنفلونزا" والتي قد تكون مرتبطة في المقام الأول بالظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها أشهر الصيف في الإمارات.
وأضافت الدكتورة موفق: "يتقلب المناخ خلال فصل الصيف بين الحرارة الشديدة والرطوبة العالية، ويصاحب ذلك تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة بسبب مكيفات الهواء في المنازل والمكاتب والسيارات. هذه التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية. وغلباً ما تؤدي البيئة الجافة والمغبرة إلى تهيج المسالك الهوائية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا".
التشخيص الدقيق أمر بالغ الأهمية
وقال الاطباء أنه من الضروري إدراك أنّ أعراض الجهاز التنفسي ليست كلها ناجمة عن عدوى فيروسية. يرتبط عدد كبير من الحالات بالحساسية، حيث تشبه أعراضها أعراضَ الأنفلونزا ولكنها في الواقع تنجم عن ردود فعل تحسسية تجاه الغبار أو غبار الطلع أو غيرها من مسببات الحساسية السائدة.
وقالت الدكتورة موفق: "لذلك، يعد التشخيص الدقيق أمراً بالغ الأهمية لضمان العلاج المناسب لكل حالة".
إعطاء الأولوية للتطعيم ضد الأنفلونزا
وفي الوقت نفسه، أكد أخصائيو الرعاية الصحية للأطفال على أخذ لقاح الأنفلونزا للحد من انتشار هذا الفيروس.
وقال الدكتور حسن حبابة، أخصائي طب الأطفال في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد - الشهامة: "يمكن أن يُعزى ارتفاع عدد زيارات المرضى إلى عدة عوامل، فمن المحتمل أن تكون التغيرات الموسمية والتغيرات في أنماط الطقس وزيادة الازدحام في المناطق المغلقة بسبب التكييف هناك من العوامل المساهمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تلعب الاختلافات في سلالات الأنفلونزا المنتشرة أيضاً دوراً في زيادة انتشار المرض".
وأضاف: "من الضروري للأشخاص، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، إعطاء الأولوية للتطعيم ضد الأنفلونزا".
يشتكي الأطفال الذين يزورون قسم العيادات الخارجية من السعال وسيلان الأنف والحمى والتهاب الحلق.
وقالت الدكتورة "ماماتا بوترا"، طبيبة الأطفال وأخصائية طب أطفال حديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "هذا العدد أكثر مقارنة بالشهر نفسه في السنوات السابقة. حالات الأنفلونزا ليست شائعة جداً خلال فصل الصيف، وتزداد الحالات خلال أشهر الشتاء، لكننا نشهد هذا العام الكثير من حالات الأنفلونزا".
وأضاف الأطباء أنه يجب على الآباء متابعة كمية الماء التي يشربها أطفالهم ومراقبة لون البول للتأكد من ترطيبهم.
وأضافت الدكتورة بوترا: "من بين الأسباب الأخرى، قد يكون هذا أيضاً بسبب زيادة شرب الأطفال للمشروبات الباردة المثلجة، وزيادة تناول الوجبات السريعة مقارنة بالفواكه والخضروات الصحية المستهلكة في النظام الغذائي اليومي وجدول النوم غير المنتظم وقلة التمارين الرياضية ونقص الفيتامينات وخاصة فيتامين د. كل هذه الأمور لها تأثير سلبي على المناعة".