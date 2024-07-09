أطباء: ارتفاع ملحوظ في حالات الأنفلونزا الصيفية بالإمارات

وأكد الاطباء أنّ الأسباب الدقيقة وراء حالات الأنفلونزا هذا الصيف لا تزال قيد البحث.

وأضافت الدكتورة مكي: "السفر في الصيف يمكن أن يعرض الناس لسلالات مختلفة من الأنفلونزا المنتشرة في أماكن أخرى من العالم. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور سلالات جديدة بين سكان الإمارات العربية المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة في الحالات. ومن الممكن أيضاً أن تكون سلالة الأنفلونزا السائدة المنتشرة هذا العام معدية بشكل خاص أو تسبب مرضاً أكثر خطورة. ويمكن أن يساهم هذا في ارتفاع الحالات بغض النظر عن الموسم."