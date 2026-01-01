"أضواء ودفء".. سحر رأس السنة يجمع سياح وسكان دبي

من السياح الذين قدموا إلى المدينة للمرة الأولى إلى المقيمين الذين يكررون الزيارة مراراً، ضجت منطقة "وسط مدينة دبي" (داون تاون) بالألوان والنشاط والموسيقى في ليلة رأس السنة. بالنسبة للكثيرين، كانت تجربة جديدة تماماً؛ ولآخرين، كانت المناسبة المثالية لاستضافة الأصدقاء والعائلة في المنزل.

وصلت الفلبينيتان "جيمي مانيو" و"باولا ميلينديز رييس" وزميلتهما البورتوريكية "جيانيلي غيموك" إلى الإمارات قبل أسبوعين فقط بعد حصولهن على وظائف في المدينة. وقالت جيمي: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها برج خليفة. يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لرؤية هذا المعلم، ونحن محظوظات بما يكفي لنسمي دبي بيتنا الآن. نحن متحمسات جداً لمشاهدة الألعاب النارية مباشرة".

أما جيانيلي فقالت إنها معجبة جداً بالتنوع الثقافي في المدينة: "لقد رأيت ناساً من جميع أنحاء العالم هنا. إنه أمر مذهل حقاً أن نلتقي بهم ونتعلم المزيد عن ثقافاتهم".