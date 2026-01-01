"أضواء ودفء".. سحر رأس السنة يجمع سياح وسكان دبي

من السياح الذين قدموا إلى المدينة للمرة الأولى إلى المقيمين الذين يكررون الزيارة مراراً، ضجت منطقة "وسط مدينة دبي" (داون تاون) بالألوان والنشاط والموسيقى في ليلة رأس السنة. بالنسبة للكثيرين، كانت تجربة جديدة تماماً؛ ولآخرين، كانت المناسبة المثالية لاستضافة الأصدقاء والعائلة في المنزل.
وصلت الفلبينيتان "جيمي مانيو" و"باولا ميلينديز رييس" وزميلتهما البورتوريكية "جيانيلي غيموك" إلى الإمارات قبل أسبوعين فقط بعد حصولهن على وظائف في المدينة. وقالت جيمي: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها برج خليفة. يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لرؤية هذا المعلم، ونحن محظوظات بما يكفي لنسمي دبي بيتنا الآن. نحن متحمسات جداً لمشاهدة الألعاب النارية مباشرة".
أما جيانيلي فقالت إنها معجبة جداً بالتنوع الثقافي في المدينة: "لقد رأيت ناساً من جميع أنحاء العالم هنا. إنه أمر مذهل حقاً أن نلتقي بهم ونتعلم المزيد عن ثقافاتهم".
بالنسبة للسائحة الهندية "مينا كالرا" أيضاً، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها برأس السنة في دبي، وقد أعجبت بالطريقة التي أدارت بها المدينة الاحتفالات، وقالت: "لقد تواجدت في منطقة داون تاون منذ الساعة 3 عصراً، وأنا مندهشة من الطريقة التي تم بها الاهتمام حتى بأصغر التفاصيل".
وأضافت مينا: "من المستشفيات الميدانية إلى مناطق المشاهدة المجانية للجمهور، هناك الكثير مما يحدث. لقد احتفلت برأس السنة في دول مختلفة، لكنني لم أنبهر أبداً كما انبهرت بدبي".
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
بينما تعجب الزوار من المشهد، اختبر سكان "داون تاون دبي" الليلة بطريقة مغايرة تماماً. بالنسبة لـ "فاسودا وفيفيك خانديباركار"، المقيمين في "ساوث ريدج"، هذا هو الوقت الذي يجتمع فيه الأصدقاء والعائلة.
يطل منزلهما بوضوح على برج خليفة والنوافير، وعلى مدار العامين الماضيين، كان الزوجان البريطانيان يستضيفان العديد من الأصدقاء والأقارب في ليلة رأس السنة. هذا العام، استضافا صديقيهما "كاران وبراتيما غوبتا" القادمين من كندا مع عائلتهما. وقالت فاسودا: "أحب مشاهدة برج خليفة والنوافير".
وتابعت: "أراهما يومياً، 365 يوماً في السنة، ولا أشعر بالملل أبداً. إنه جمال لا يضاهى. في ليلة رأس السنة، نحب استضافة أصدقائنا وعائلتنا لكي نستمتع جميعاً بجمال الألعاب النارية الرائعة. في العام الماضي، كان لدينا 20 شخصاً في المنزل، أما هذا العام فنحن سبعة أشخاص فقط".
أما "فرح سرفراز"، التي تعيش في منطقة "داون تاون" منذ أكثر من ست سنوات، فليلة رأس السنة هي وقتها المفضل في السنة. وقالت: "في 31 ديسمبر، عادة ما نبقى في المنزل طوال اليوم بسبب حركة المرور. هذا يمنحنا الوقت للهدوء وقضاء وقت ممتع مع أصدقائنا وعائلتنا. كما أنه وقت احتفالي رائع، نرى فيه أشخاصاً من جميع الخلفيات والثقافات يجتمعون معاً بشكل لا مثيل له في أي وقت آخر".
في منطقة المشاهدة العامة في "ساوث ريدج"، انتشرت خيام التخييم والكراسي وحصائر النزهات في المساحات العشبية. خرجت العائلات بأعداد كبيرة ومعها الوجبات الخفيفة والوجبات ومعدات التخييم للاستمتاع بالألعاب النارية. وبينما كان البعض يهز أطفاله ليناموا، لعب آخرون مباراة سريعة في "تنس الريشة" جانباً، بينما انشغل آخرون بلعب الورق مع أصدقائهم.
كان الوافد الهندي "علي أمجد" يتجول في المنطقة للتأكد من أن الجميع بخير. لقد قضى ليلة رأس السنة متطوعاً في منطقة برج خليفة. وقال: "هذا هو العام الثاني الذي أتطوع فيه، وأنا أستمتع بذلك حقاً. تتضمن وظيفتي التأكد من أن العائلات فقط هي من تأتي إلى هذه المنطقة، ومسح الحديقة بانتظام للتأكد من عدم حدوث أي أنشطة غير قانونية مثل الشواء أو المشروبات".
وأضاف أمجد أن بعض العائلات وصلت إلى منطقة المشاهدة في وقت مبكر جداً منذ الساعة 12 ظهراً، وقال: "بسبب الإطلالة الجيدة والمساحة الواسعة، يحظى هذا المكان بشعبية خاصة بين العائلات".