"أضواء الشارقة"يعود بفعاليات مبهرة في 12 موقعاً
يعود مهرجان أضواء الشارقة في دورته الرابعة عشرة، ليُضيء المعالم في 12 موقعاً مختلفاً في الإمارة بعروض مذهلة، ويستمر لمدة 18 ليلة فقط، من 5 إلى 23 فبراير.
وفي بداية الحفل، أضاءت طائرات بدون طيار وأضواء مبهرة سماء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مساء الأربعاء.
من سرب الطائرات بدون طيار التي رسمت صورة جوية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، إلى الأضواء التي تتراقص على إيقاع الموسيقى الدرامية، كان حفل الافتتاح لا مثيل له.
وتخلل الحفل تحليق طائرات بدون طيار لإيصال رسالة الشارقة للجميع: "ابتسم أنت في الشارقة".
تدور فعاليات مهرجان الشارقة للأضواء هذا العام، والذي يضم إبداعات العديد من الفنانين، حول موضوع "أضواء الوحدة". وعلى الرغم من أن عروض الأضواء متاحة مجاناً للجميع، إلا أن الدخول إلى معلم الجذب الرئيسي، قرية الأضواء، يتطلب رسم دخول قدره 10 دراهم.
أين تشاهد؟
تمت إضافة أربعة مواقع جديدة إلى المواقع المعتادة للمهرجان هذا العام، وهي: مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحيرة الحفية في كلباء، والجادة، وشاطئ الحيرة.
فيما يلي قائمة بجميع المواقع الـ12 التي يمكنك فيها مشاهدة العروض الضوئية ورؤية المنشآت المضيئة:
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
سد الرفيصة.
بحيرة الحفية - كلباء.
مسجد الشارقة.
المقر الرئيسي لشركة بيئة.
حصن الذيد.
سوق الحمرية العام الجديد.
واجهة المجاز البحرية، شاطئ الحيرة.
مسجد الطياري.
شاطئ الحيرة.
الجادة.
قاعة المدينة الجامعية.
سيشهد مسجد الشارقة تحول جدرانه إلى لوحة فنية حية بعرض مسرحي بعنوان رحلة نور المعرفة والفن .
في سد رفيصة بخورفكان، سيُعرض عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد بعنوان "نور الشرق"، الذي يروي حكاية المدينة ويُسلط الضوء على جمال مناظرها الطبيعية.
قم بزيارة قرية النور
تعتبر قرية الأضواء، الواقعة خارج قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، نجمة المهرجان بأكمله هذا العام.
في الداخل، يوجد ميدان يضم أكثر من 50 شاحنة طعام تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، بدءاً من القهوة المميزة إلى مطاعم البرجر عالية التصنيف.
وتبلغ أسعار التذاكر 10 دراهم للكبار والأطفال فوق سن 12 عاماً، ويمكن للأطفال دون سن 11 عاماً وأصحاب الهمم وكبار السن فوق سن 60 عاماً الدخول مجاناً.
ويمكن لمن يخطط لزيارة القرية بشكل متكرر اختيار تذكرة الموسم الكامل بسعر 120 درهماً إماراتياً، ويمكن شراء هذه التذاكر إما عبر الإنترنت أو عند بوابات القرية.
وقالت علياء السوقي، رئيسة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إنه سيتم تخصيص مدخلين لتسهيل عملية شراء التذاكر، نظراً لشعبية المهرجان والإقبال الكبير عليه.
ستتوفر خيارات خدمة صف السيارات ومواقف مجانية للسيارات للزوار، ولكن يُنصح الضيوف بالوصول إلى المكان في الساعة 6 مساءً لضمان الحصول على أماكن وقوف السيارات بالقرب من المدخل، خاصةً مع الإقبال الكبير على المهرجان.