"أضواء الشارقة"يعود بفعاليات مبهرة في 12 موقعاً

يعود مهرجان أضواء الشارقة في دورته الرابعة عشرة، ليُضيء المعالم في 12 موقعاً مختلفاً في الإمارة بعروض مذهلة، ويستمر لمدة 18 ليلة فقط، من 5 إلى 23 فبراير.

وفي بداية الحفل، أضاءت طائرات بدون طيار وأضواء مبهرة سماء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مساء الأربعاء.