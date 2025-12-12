أضواء الأعياد: عائلات دبي تبتكر تقاليد "كريسماس" خاصة بأجواء منزلية ودافئة

في المنازل في جميع أنحاء الإمارات، أصبحت أشجار عيد الميلاد أكثر من مجرد قطع مركزية احتفالية — إنها انعكاسات للتقاليد الشخصية، رحلات العائلة، ومتعة خلق شيء ذي مغزى معاً.

من الديكورات المعاد تدويرها و"سينما مرآب السيارات" إلى أشجار تعبر القارات، يتشكل عيد الميلاد في البلاد بطرق مبتكرة — حيث تضيف كل عائلة نكهتها الخاصة للموسم.

بالنسبة للكثيرين، فإن الطقوس الصغيرة — تفريغ الزينة القديمة، إشراك الأطفال، أو استقبال العائلة المسافرة — هي ما يمنح احتفالاتهم بريقها الحقيقي.

تحويل مرآب السيارة إلى مسرح احتفالي في الهواء الطلق

قالت الوافدة البولندية إيوا ليديبوير، التي تعيش في داماك هيلز 2: "في عيد الميلاد هذا، أردت حقاً التركيز على الدفء والبساطة والترابط." وأوضحت أنها بدلاً من شراء ديكورات جديدة، بدأت بتجديد الزينة المفضلة القديمة. "لقد أعدت استخدام نجوم عيد الميلاد المصنوعة يدوياً التي استخدمتها العام الماضي - حتى أنني أحضرت بعضها إلى مكتبي. كل شيء هذا العام تم بأشياء من عيد الميلاد الماضي."

داخل منزلها، حافظت إيوا على الجو التقليدي والمريح. وقالت: "قمنا بتزيين شجرة عيد الميلاد في الداخل، وزينا الدرابزين على طول السلالم،" مضيفة أن خططها الخارجية مُخصصة لشيء أكثر أهمية.

بدلاً من تغطية السطح الخارجي بالأضواء والزينة، تعمل على بناء تجربة لأطفال الحي. "عيد الميلاد بالنسبة لنا هو احتفال داخلي أكثر من كونه خارجياً، ولكن بالنسبة للخارج، أخطط لشيء للأطفال - أقرب إلى الكريسماس."