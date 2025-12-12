أضواء الأعياد: عائلات دبي تبتكر تقاليد "كريسماس" خاصة بأجواء منزلية ودافئة

في المنازل في جميع أنحاء الإمارات، أصبحت أشجار عيد الميلاد أكثر من مجرد قطع مركزية احتفالية — إنها انعكاسات للتقاليد الشخصية، رحلات العائلة، ومتعة خلق شيء ذي مغزى معاً.
من الديكورات المعاد تدويرها و"سينما مرآب السيارات" إلى أشجار تعبر القارات، يتشكل عيد الميلاد في البلاد بطرق مبتكرة — حيث تضيف كل عائلة نكهتها الخاصة للموسم.
بالنسبة للكثيرين، فإن الطقوس الصغيرة — تفريغ الزينة القديمة، إشراك الأطفال، أو استقبال العائلة المسافرة — هي ما يمنح احتفالاتهم بريقها الحقيقي.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قالت الوافدة البولندية إيوا ليديبوير، التي تعيش في داماك هيلز 2: "في عيد الميلاد هذا، أردت حقاً التركيز على الدفء والبساطة والترابط." وأوضحت أنها بدلاً من شراء ديكورات جديدة، بدأت بتجديد الزينة المفضلة القديمة. "لقد أعدت استخدام نجوم عيد الميلاد المصنوعة يدوياً التي استخدمتها العام الماضي - حتى أنني أحضرت بعضها إلى مكتبي. كل شيء هذا العام تم بأشياء من عيد الميلاد الماضي."
داخل منزلها، حافظت إيوا على الجو التقليدي والمريح. وقالت: "قمنا بتزيين شجرة عيد الميلاد في الداخل، وزينا الدرابزين على طول السلالم،" مضيفة أن خططها الخارجية مُخصصة لشيء أكثر أهمية.
بدلاً من تغطية السطح الخارجي بالأضواء والزينة، تعمل على بناء تجربة لأطفال الحي. "عيد الميلاد بالنسبة لنا هو احتفال داخلي أكثر من كونه خارجياً، ولكن بالنسبة للخارج، أخطط لشيء للأطفال - أقرب إلى الكريسماس."
مشروعها الرئيسي — والجزء الذي يثير حماسها الأكبر — هو تحويل مرآب سيارتها إلى مسرح احتفالي في الهواء الطلق. وصفت كيف نمت الفكرة من الرغبة في أن يحظى الأطفال بشيء تفاعلي. وقالت: "لم أذهب إلى تزيين كامل لأنني أخطط لعرض أفلام منزلية. سأستخدم جهاز العرض الخاص بي — نفس الجهاز الذي أستخدمه عادةً في الهالوين — لعرض أفلام الكريسماس. يمكن للأطفال مشاهدتها بالخارج في المرآب."
لجعل المكان جذاباً، تقوم بإنشاء إعداد سينمائي مؤقت. وضحكت قائلة: "أقوم بصنع الشاشة، وإعداد المقاعد، وإحضار طاولات إضافية والمزيد من الكراسي. يمكن للأطفال الجلوس بأغطية مريحة. حتى أنني حصلت على آلة صنع الفشار لهذا الغرض." وبالنسبة لأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاماً، وأصدقائهم، ستشمل ليالي الأفلام The Grinch و A Christmas Story و Christmas Chronicles و The Nightmare Before Christmas.
لكن بالنسبة لإيوا، يمتد الهدف إلى ما هو أبعد من الترفيه. وقالت: "الأمر يتعلق بروح المجتمع. ننظم تجمعات (Potlucks)، ونجمع الجيران معاً. لاحقاً، أريد أن أقيم كاريوكي عيد الميلاد — أنا مغنية محترفة — للعائلات التي تبقى في المدينة ولا تسافر."
في الجانب الآخر من المدينة، لدى ناتاليا ميراندا قصتها الخاصة — التي بدأت بخطأ في الشحن. شجرة عيد الميلاد الخاصة بها التي يبلغ ارتفاعها 118 سم سافرت على طول الطريق من كينيا. وقالت: "بدأ عيد الميلاد لدينا بتأخير في حاوية الشحن ودفعة متجمدة من الأشجار التي لم تصل أبداً."
ومع قدوم عائلتها من كاليفورنيا بالطائرة، بحثت في المدينة عن شجرة حية. وأضافت: "عندما ظهر فريق التوصيل بقبعات سانتا الصغيرة، شعرت وكأن دبي، بكل حجمها، تحولت إلى قرية للحظة. الأغصان تستقر، ورائحة الصنوبر تملأ الغرف، وسنقوم بالتزيين معاً عندما يصل أحباؤنا يوم الخميس. بروح عيد الميلاد الحقيقية، نجحت المدينة في توفيرها، والسحر موجود بوضوح في الأجواء."
تقول الوافدة الفلبينية فيليز فاي فلوريس-نافارو إن ديكور عيد الميلاد في منزلها الجديد يعكس فصل العائلة الجديد. وأوضحت: "نستخدم نفس الشجرة، لكننا نستخدم شكلاً مختلفاً لألوان الزينة التي نستخدمها."
تحولت شجرتهم التي كانت ذات ألوان زاهية في السابق إلى لوحة ألوان أكثر نعومة. وقالت: "كنا نستخدم شجرة عيد ميلاد ملونة جداً، لكننا اخترنا الآن أن تكون بألوان ترابية... بنية، مع لمسة صغيرة من الزهور الوردية والذهبية."
مع وجود طفلين صغيرين في المنزل، أصبح التزيين عملية بطيئة ومليئة بالفرح. وقالت: "نستمر في إضافة الزينة شيئاً فشيئاً... عندما نجد شيئاً لطيفاً لإضافته في منزلنا،" مشيرة إلى أن شجرة ايكيا التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام كانت جزءاً من احتفالاتهم لسنوات. والآن بعد أن فهم الأطفال معنى هذا الموسم، "يصبحون متحمسين عندما نبدأ في بناء شجرة عيد الميلاد،" مما يجعل الاحتفال "أكثر متعة الآن من ذي قبل."