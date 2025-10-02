أصغر عضو في قائمة"كي تي+ 150": موهبة تزلج مصاب بالتوحد

قال نابغة تزلج يبلغ من العمر 15 عامًا، مصابٌ بالتوحد، وكان أصغر عضو في قائمة KT Plus 150، إنه "ممتنٌّ ويشرف" لكونه الشخص الوحيد من ذوي الهمم في القائمة. في وقتٍ سابق من هذا العام، حطم زين ميرزي سوداواتروالا الأرقام القياسية وأصبح أول شخصٍ من ذوي الإعاقة الذهنية يُسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في التزلج على الجليد، بإكماله مسافة 10 كيلومترات في 40 دقيقة و4 ثوانٍ.

يوم الأربعاء، وصل إلى حفل KT Plus 150 في شيك نونا برفقة والده ميرزي سوداواتروالا، واختلط بالضيوف الآخرين. لم تُثبط الموسيقى الصاخبة، والجمهور المزدحم، والثرثرة المتواصلة من عزيمته. قال ميرزي لصحيفة خليج تايمز : "في السابق، كان يكره الأماكن الصاخبة. أما الآن، فقد أصبح أكثر قدرة على إدارة الأمور التي كان يُعاني منها".

بعد تسجيله رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس، انطلق زين ليقطع مسافة ماراثون كاملة بلغت 42.55 كيلومترًا في 4 ساعات و27 ثانية. كما يشارك في العديد من الفعاليات المرموقة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سباقات الماراثون وفعاليات اللياقة البدنية. وفي الشهر المقبل، سيشارك أيضًا في تحدي دبي للياقة البدنية لتشجيع المزيد من سكان دبي على ممارسة الرياضة.

البدء في التزلج

قال مرزي، وهو مصرفي استثماري، إنه ممتنٌّ لهذه النعمة. وأضاف: "عادةً ما يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من صعوبات في التوازن والتنسيق والتركيز لفترات طويلة. لكن في حالة زين، لاحظتُ دائمًا أنه يتمتع بوعي مكاني ممتاز. لهذا السبب اشتريتُ له في البداية زوجًا من أحذية التزلج. أحبها، ثم اشتريتُ له لاحقًا لوح تزلج أيضًا".

تعلّم الشاب التزلج بنفسه من خلال مشاهدة فيديوهات ودروس تعليمية على يوتيوب. إلا أن حادثًا أثناء التزلج جعل زين يخشى التزلج لما يقارب خمس سنوات. قال ميرزي: "أثناء نزوله من منحدر، أصيب في ركبته. كانت إصابة طفيفة نسبيًا، لكنه خاف من المشي على الزلاجات بعدها".

بعد خمس سنوات، عاد إلى التزلج، ولم يكن هناك ما يوقفه. حينها تواصل مرزي مع فريق غينيس للأرقام القياسية لمعرفة إمكانية تسجيل رقم قياسي. قال: "عادةً ما تنظر غينيس فقط في طلبات من يبلغون من العمر 16 عامًا فأكثر للمشاركة في سباقات التحمل في جميع الفئات. لذلك استسلمت. ولكن بعد بضعة أسابيع، اتصلت بي غينيس قائلةً إنها تريد منحه فرصة لتسجيل أسرع رقم قياسي في التزلج على الجليد لمسافة 10 كيلومترات، وهي فئة أُنشئت له ضمن فئة الإعاقة الذهنية".