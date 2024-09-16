أصغر عالمة إماراتية ضمن أقوى 200 امرأة قيادية في العالم

تتميز جميلة بتبنيها لنهج مبتكر يرتكز على التكامل بين تخصصات علمية مختلفة، إذ تؤمن بأن الجمع بين هذه التخصصات المختلفة يُمكن أن يؤدي إلى اكتشافات علمية ثورية. وعلقت قائلة: "أطمح لأن أكون مميزة، لا مجرد عالمة أخرى تتبع المسار التقليدي. ومن خلال تقديم مناهج جديدة ومتعددة، آمل أن ألهم الآخرين للنظر إلى ما هو أبعد من الواضح".