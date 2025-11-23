أصغرهم بعمر 4 أشهر: 307 آلاف مشارك في "دبي للجري 2025"

شارك 307 آلاف شخص في النسخة السابعة من دبي للجري صباح اليوم الأحد على شارع الشيخ زايد.

بحر من العدائين باللون الأزرق - بعضهم لا يتجاوز عمره أربعة أشهر - وصلوا إلى خط البداية مع الأصدقاء والعائلة والزملاء للمشاركة في أكبر سباق مرح في المنطقة. أضافت الطائرات البهلوانية والملابس القابلة للنفخ والمشي على العصي لمسة من الألوان والمرح إلى الحدث.