أصغرهم بعمر 4 أشهر: 307 آلاف مشارك في "دبي للجري 2025"

شارك 307 آلاف شخص في النسخة السابعة من دبي للجري صباح اليوم الأحد على شارع الشيخ زايد.
بحر من العدائين باللون الأزرق - بعضهم لا يتجاوز عمره أربعة أشهر - وصلوا إلى خط البداية مع الأصدقاء والعائلة والزملاء للمشاركة في أكبر سباق مرح في المنطقة. أضافت الطائرات البهلوانية والملابس القابلة للنفخ والمشي على العصي لمسة من الألوان والمرح إلى الحدث.
قاد موكب من سيارات شرطة دبي الفائقة وراكبي طلبات الطريق عند انطلاق السباق بعد الساعة 6:30 مساءً بقليل. دفع بعض الأشخاص عربات الأطفال وساروا بينما ركض آخرون طوال الطريق. بينما جاء آخرون على كراسيهم المتحركة.
جلس كين رافين البالغ من العمر أربعة أشهر في عربته، مستمتعًا بمشاهدة وسماع أول سباق له، برفقة والديه ريك إسكالانتي وزين إندويون. قالت زين: “هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في الحدث. لم يكن يتركنا ننام على أي حال، ففكرنا لماذا لا نأتي للسباق. لقد كان مستيقظًا طوال الرحلة ويستمتع بالنظر حوله.”
في هذه الأثناء، توقف زانيش البالغ من العمر 11 شهرًا لتناول مشروب سريع على جانب شارع الشيخ زايد لمواصلة سباقه الذي يبلغ 5 كيلومترات. مرتديًا قميصه ومريوله الخاص، جاء للسباق مع عائلته وأصدقائه.
أعطى الحدث العدائين الفرصة للاختيار بين سباق 5 كيلومترات و10 كيلومترات. أخذ مسار 5 كيلومترات المشاركين حول بوليفارد محمد بن راشد وانتهى في دبي مول، بينما أخذ مسار 10 كيلومترات العدائين عبر جسر القناة قبل أن ينعطف وينتهي بالقرب من مركز دبي المالي العالمي.
غادر بعض الأشخاص منازلهم في وقت مبكر يصل إلى الساعة الثانية صباحًا للوصول إلى الحدث في الوقت المحدد. غادر صديقيك منزله في أبوظبي في الساعة الثانية صباحًا مع عائلات أصدقائه جابر وشمير. قال: “وصلنا إلى محطة مترو المعرض حوالي الساعة 3:30 صباحًا، ثم أخذنا المترو إلى مركز دبي التجاري العالمي. هذه هي السنة الرابعة التي نقوم فيها بهذه الرحلة وكل عام نعود إلى أبوظبي نشعر بالنشاط بفضل المجتمع النشط. يجعل الرحلة تستحق العناء.”
بالنسبة لأمبوجان البالغ من العمر 68 عامًا وزوجته شيجا الذين كانوا يزورون ابنتهما نافيا وزوجها ديليب، كان سباق دبي تجربة جديدة. غادروا منازلهم في الشارقة في الساعة الخامسة صباحًا ليكونوا في الوقت المحدد. قال أمبوجان: “وضعنا المنبهات في الساعة الرابعة صباحًا واستعددنا. أخذنا سيارة أجرة إلى محطة مترو الاستاد ثم أخذنا القطار للوصول إلى هنا.”
قالت نافيا إنها أرادت أن يعيش والداها تجربة المشي على شارع الشيخ زايد. قالت: “هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها أيضًا. إنه شعور رائع حقًا أن أمشي مع الكثير من الناس من مختلف الأعمار.”
وصلت الدكتورة إيسنا إسماعيل إلى خط البداية قبل الفجر مع زوجها للمشاركة في الحدث في يوم عمل لها. قالت: “أردت أن أكمل 5 كيلومترات قبل أن أبدأ عملي. يجب أن أكون في العيادة بحلول الساعة التاسعة صباحًا لكنني أحب أجواء المجتمع في هذا الحدث. لذلك، أردت المشاركة فيه حتى لو كان يعني الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحًا.”
بالنسبة لبعض الآخرين، كانت فرصة للمشاركة كجزء من مجموعة الدعم الخاصة بهم. جاء راماكانت ديكسيت مع مجموعة اليوغا الخاصة به للمشاركة في سباق 5 كيلومترات. قال: “لقد كنا نمارس اليوغا كمجموعة منذ عام 2007. كنا نقوم بذلك شخصيًا في كرامة بالقرب من حديقة زعبيل والآن نقوم بذلك عبر الإنترنت. إنه مجاني تمامًا ومفتوح للمجتمع. كان سباق دبي مكانًا جيدًا لنا للاستمتاع بنشاط بدني آخر معًا.”
لأول مرة هذا العام، لم يكن سباق دبي نهاية لتحدي دبي للياقة البدنية. ستستمر الحركة الرياضية التي تشجع سكان الإمارات على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم حتى نهاية هذا الشهر. الأسبوع المقبل، سيتم تنظيم حدث مجتمعي آخر — دبي يوغا — في حديقة زعبيل.
