أصدقاء مرضى السرطان.. حصاد قياسي بـ 20 ألف فحص مجاني

تلقى أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات دعماً مالياً من جمعية "أصدقاء مرضى السرطان" (FOCP) في عام 2025، حيث سجلت المنظمة غير الربحية عاماً قياسياً من التفاعل العام والرعاية الموسعة للأفراد والعائلات الذين يواجهون مرض السرطان. كما خصصت الجمعية أكثر من 10.4 مليون درهم للعلاجات والاحتياجات المرتبطة بها.

نجحت مبادرة "القافلة الوردية"، المبادرة الرائدة للجمعية، في الوصول إلى 19,791 شخصاً من خلال فحوصات مجانية لسرطان الثدي خلال شهر "أكتوبر الوردي"، مقدمةً عدداً قياسياً من الفحوصات على مستوى الدولة. وعلى مدار العام، استضافت الجمعية 36 فعالية مصممة لتقديم الدعم العاطفي والمعنوي، وصلت إلى أكثر من 2,000 مريض ومقدم رعاية.

وتجلى التضامن المجتمعي خلال النسخة الرابعة لمنطقة الشرق الأوسط من مسيرة "لنحيا 2025" (Relay for Life) التي استمرت 24 ساعة، وأقيمت يومي 25 و26 يناير في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وضم الحدث أكثر من 3,500 من الناجين ومقدمي الرعاية والداعمين الذين ساروا جنباً إلى جنب لتكريم الأرواح المتأثرة بالسرطان وجمع التبرعات الحيوية.

كما عززت الجمعية صوتها على الساحتين الإقليمية والعالمية، بمشاركتها في 9 مؤتمرات محلية ودولية، والمساهمة في 8 توصيات وخطط عمل، والمساعدة في جمع أكثر من 2,000 تبرع بالشعر للمرضى المحتاجين لشعر مستعار. ودعم المتطوعون 15 فعالية على مدار العام، مما ساهم في توسيع نطاق وصول المنظمة.

وفي معرض تعليقها على حصاد العام، قالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "نحن سعداء للوصول إلى عدد أكبر من الأفراد والعائلات هذا العام من خلال برامجنا الموسعة، مما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم المرضى ومقدمي الرعاية على نطاق واسع طوال رحلتهم الصعبة".

وأضافت: "كل مساعينا تنبع من رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والراعى الرسمي للجمعية. فقيادتها تجسد نموذج الرعاية القريبة والدفاع القوي المطلوب لرفاهية المجتمعات المتأثرة بالسرطان".

تسهيل الوصول إلى الفحوصات

لجعل الكشف المبكر أكثر راحة، أطلقت القافلة الوردية 11 عيادة ثابتة في جميع أنحاء الدولة خلال شهر أكتوبر الوردي، إلى جانب عيادات متنقلة ومصغرة وصلت إلى أكثر من 80 موقعاً في الإمارات. وتمت إضافة عيادتين متنقلتين جديدتين برعاية جهات مانحة إلى الأسطول، مما أدى إلى تحديد أكثر من 30 حالة مشتبه بها تحتاج إلى تقييم طبي إضافي.

كما أدخلت الجمعية نظاماً رقمياً جديداً لجدولة المواعيد والانتظار، مما ساعد في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المريض. وحضر أكثر من 2,970 شخصاً جلسات توعوية، بينما استقطبت 11 فعالية مجتمعية أكثر من 12,000 مشارك.

تعزيز صوت المرضى

دعمت جهود المناصرة التي تقوم بها الجمعية مبادرات مكافحة السرطان الإقليمية، وساعدت في وضع خارطة طريق لرعاية مرضى السرطان الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، وساهمت في ورقة عمل تطالب بالتعامل مع السرطان كأولوية إقليمية من قبل التحالف الدولي لمنظمات المرضى وتحالف الرعاية الشخصية لمرضى السرطان.

وبعيداً عن الرعاية الطبية، ركزت الجمعية على الرفاهية العاطفية للمرضى وعائلاتهم، حيث قدمت أنشطة ترفيهية وورش عمل للصحة النفسية على مدار العام، بالشراكة مع 50 مؤسسة، منها متحف الشارقة للتراث، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومركز الشارقة للتطوع، وبنك الإمارات للطعام، بالإضافة إلى فاعلة الخير لبنى علانة.

"خصلات الأمل" والمشاركة المجتمعية

من خلال برنامج "خصلات الأمل" (Locks of Hope)، عقدت الجمعية شراكات مع صالونات ومدارس لجمع التبرعات بالشعر وتوفير الشعر المستعار للمرضى الذين يخضعون للعلاج.1 وفي عام 2025، حصلت أكثر من 20 مريضة على شعر مستعار بالشراكة مع "Butterflies BBI"، مما ساعد في استعادة الثقة خلال الأوقات الصعبة.

لعب أفراد المجتمع دوراً حيوياً في عمل الجمعية، حيث ساهم 193 متطوعاً بـ 1,110 ساعات في 36 فعالية للدعم المعنوي. وإجمالاً، قدم أكثر من 400 متطوع أكثر من 5,000 ساعة عبر 150 نشاطاً. كما وفرت المنظمة فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات، مما أتاح للشباب فرصة المساهمة بشكل هادف في رعاية المجتمع.