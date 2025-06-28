"أصداء الجبال": نافذة على قبيلة الشحوح حراس الذاكرة والتراث في رأس الخيمة

صور طالب السينما المقيم في دبي، علي فؤاد (22 عامًا)، فيلمًا وثائقيًا يكشف القصة غير المروية لقبيلة الشحوح – وهي مجتمع إماراتي صامد يعيش في جبال رأس الخيمة لأكثر من 1800 عام. يسلط فيلمه الضوء على لغة القبيلة الفريدة وتقاليدها وطريقة حياتها، والتي لم يُسجل الكثير منها بعد في التاريخ الإماراتي.

فاز فيلم فؤاد، الذي يحمل عنوان "أصداء أرضنا" (Echoes of Our Land)، بجائزة الجمهور لأفضل فيلم في عرض "Premier de MDX" بجامعة ميدلسكس دبي.

صرح فؤاد لـ "خليج تايمز": "لقد حافظت قبيلة الشحوح على تراثها لقرون، بما في ذلك لهجة مميزة تمامًا عن اللهجات الإماراتية الأخرى. لكن قلة قليلة من الناس في الإمارات يعرفون عنهم حتى الآن". وأضاف: "شعرت بمسؤولية مشاركة قصتهم مع العالم".

بدأ فيلمه الوثائقي كمشروع للسنة النهائية في صف صناعة الأفلام تحت إشراف المحاضرة الأولى ديما مغالسة. قاد اجتماع عصف ذهني فؤاد إلى قبيلة الشحوح، وبدعم من مغالسة، أمضى فؤاد شهورًا في إجراء بحث غامر وعمل إنتاجي في جبال رأس الخيمة. أشار فؤاد إلى أن أحد أكبر التحديات كان نقص التوثيق المرئي والمكتوب، موضحًا: "كان هناك عدد قليل جدًا من الأفلام أو السجلات المرئية المتاحة، وحتى المصادر المكتوبة كانت محدودة".

وأضاف: "للتغلب على ذلك، كان علي زيارة هذه المناطق شخصيًا، ومقابلة الناس، والتعلم منهم مباشرة. اعتمدت بشكل كبير على كبار السن، الذين شاركوني قصصًا ومعارف ثقافية تناقلتها الأجيال بسخاء".

بدعم من منحة من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات، تطور فيلم فؤاد من مهمة صفية إلى فيلم وثائقي كامل يمزج الإثنوغرافيا الخام مع السرد السينمائي.