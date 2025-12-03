أصحاب الهمم يتألقون في تحديات اللياقة ببطولة نادي النصر

امتلأت القاعة الرياضية في نادي النصر بالبهجة صباح الثلاثاء، حيث اصطف أصحاب الهمم للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة اللياقة لأصحاب الهمم. ارتسمت الابتسامة على وجوه أولياء الأمور، وشعروا بالفخر وهم يشجعون أبناءهم المشاركين في واحدة من أكثر الفعاليات المجتمعية شمولًا وإلهامًا في الإمارات.

قبل أن يُطلق الحكم الصافرة الأولى، كان العديد من أولياء الأمور يلوحون بأيديهم، وينادون أسماء أبنائهم، ويسجلون مقاطع فيديو. تأثر بعضهم وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم وهم يتمددون، ويجرون تمارين الإحماء، ويستعدون للمسابقات.

شارك أكثر من 100 طالب من المراكز الحكومية والجمعيات في البطولة، التي تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل سباقات الحواجز، وتحديات القفز، وتمارين تقوية الساقين، وتمارين أساسية مثل الجلوس والنهوض ورفع الجزء العلوي من الجسم. قام المدربون بتدريب الطلاب لأسابيع، لمساعدتهم على الاستعداد بدنيًا وذهنيًا.